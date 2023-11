Chiều 24/11, với 470 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,14 %), Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Luật gồm 6 chương, 34 điều.

Công trình quốc phòng là công trình kiến trúc, vật thể, địa hình, địa vật tự nhiên sẵn có hoặc được xây dựng, cải tạo để phục vụ cho các hoạt động quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Khu quân sự là khu vực được giới hạn bởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không được thiết lập, xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự.

Điều 18 của Luật quy định, người, phương tiện có nhiệm vụ ra, vào khu vực cấm phải mang theo các loại giấy tờ do cấp có thẩm quyền quy định; chỉ thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng bảo vệ.

Không được ghi âm, ghi hình, điều tra, khảo sát, định vị, đo vẽ, ghi chép miêu tả, đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng về công trình quốc phòng, khu quân sự, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua dự án luật. Ảnh: QĐND

Trước khi Quốc hội thông qua luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật, hệ thống ăng ten quân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, điều 8 dự thảo luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong mọi trường hợp; còn điều 18 quy định các hành vi không được thực hiện (hoặc thực hiện có điều kiện khi được cấp có thẩm quyền cho phép), nên đây là hai điều luật này có nội dung khác nhau.

Trong khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt thì cá nhân, hộ gia đình thường trú trong phạm vi bảo vệ được hoạt động canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp nhưng không được làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Đối với vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt thì hoạt động khai thác tài nguyên rừng, khoáng sản, vật liệu xây dựng, mở mới, mở rộng các điểm du lịch và các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Quốc phòng. Các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do Thủ tướng quyết định.