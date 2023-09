Trưa 1/9, Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Cương (SN 1990, ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, công an nhận được hồ sơ giải quyết đơn tố cáo của nghi phạm Cương về việc anh Nguyễn Đức H. (SN 1987, ở thị xã Mỹ Hào) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận số tiền 300 triệu để xin việc cho Cương.

Công an đã tập trung xác minh, điều tra, tuy nhiên, kết quả xác định nội dung đơn tố cáo của Cương là sai sự thật.

Theo đó, vào tháng 5/2020, do cần tiền, anh H. có vay của Cương số tiền 300 triệu với lãi suất 44%/năm. Khi cho vay tiền, Cương soạn giấy biên nhận với nội dung, anh H. nhận số tiền trên để xin việc cho Cương sau đó bắt anh này ký tên.

Nghi can làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh CACC.

Từ khoảng tháng 9/2022, do nhiều lần anh H. không trả được tiền lãi, Cương thường xuyên nhắn tin đe dọa, nếu không trả theo thỏa thuận sẽ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng theo nội dung giấy biên nhận anh H. đã ký tên về việc nhận số tiền nêu trên.

Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa, tính đến ngày 10/8, Cương đã thu được của anh H. tổng số tiền 317 triệu đồng.