Chồng nuôi ngỗng 6 tháng để lấy lông may áo khoác tặng vợ

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng may áo khoác bằng lông ngỗng tặng vợ gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, theo SCMP.

Anh Trần vì muốn thể hiện tình yêu nên nảy ra ý tưởng nuôi ngỗng để lấy lông, may áo ấm cho vợ của mình. Clip sau khi được đăng tải thu hút 2 triệu lượt xem.

Anh Trần tự tay may áo tặng vợ. Ảnh: Douyin

Anh Trần chia sẻ, bản thân muốn tự tay may áo khoác tặng vợ vì lo người bạn đời bị lạnh. Mọi quá trình từ nuôi ngỗng đến làm thịt, lấy lông, may áo đều do một tay anh làm.

Sau khi thu hoạch lông ngỗng và phân loại, anh dành một tuần để chọn ra những chùm lông mềm mại, chất lượng.

Số lông vũ anh thu được khoảng 400g. Sau đó anh mang khử trùng bằng hơi nước và phơi dưới nắng để khử khuẩn. Tiếp đến anh mang chúng nhồi vào chiếc áo khoác đỏ mà anh tự tay may cho vợ. Để hoàn thành chiếc áo, anh Trần bỏ ra 6 tháng. Tổng chi phí là 1.100 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng).

Số lượng lông vũ ở chiếc áo của anh Trần được đánh giá nhiều hơn so với thị trường áo lông vũ bán bên ngoài khoảng 100-200g.

Việc làm lãng mạn của anh khiến vợ rất hài lòng. Cô vui vẻ đón nhận món quà của chồng. Chiếc áo rất vừa với vóc dáng của người vợ.

Vợ anh Trần vui vẻ đón nhận món quà ý nghĩa. Ảnh: SCMP tổng hợp

Anh Trần (40 tuổi) từng có 20 năm kinh nghiệm trong nghề may mặc. Trước đó anh cũng từng may túi, váy hoặc chế tác các món đồ cũ thành kiểu dáng mới để tặng vợ. Anh thậm chí còn làm đệm cho vợ nằm. Anh cũng tự tay may đồ cho con trai.

Câu chuyện của anh Trần được chia sẻ nhiều lên mạng xã hội và nhận nhiều sự chú ý. Ai cũng hết lời khen ngợi anh và chúc phúc cho người vợ may mắn.

"Tôi ước mình cũng có món quà như vậy từ chồng. Đây có lẽ là chiếc áo đẹp nhất, ấm nhất và giá trị nhất mà người vợ nhận được", một người bình luận.