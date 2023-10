Ngày 13/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ Ninh Bình tổ chức hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Dự và chủ trì hội thảo có các ông: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phát huy vai trò tự rèn luyện của mỗi cán bộ

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kết quả của hội thảo sẽ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào sáng nay. (Ảnh: Phạm Hải)

Để hội thảo đạt chất lượng, ông Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Từ thực tiễn của cơ quan, địa phương mình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ông Lại Xuân Môn cũng đề nghị các đại biểu nêu những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trong đó có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở một số vấn đề đề nghị đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ.

Nêu tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện Trưởng viện Triết học cho rằng, để thành công trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, cần phát huy cao độ vai trò tự rèn luyện, tự ý thức, tự tu dưỡng về tư tưởng chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo ông, đây là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, bởi vì chỉ khi nào mỗi cán bộ và đảng viên tự ý thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tu dưỡng, học tập lý luận, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì tất cả những nhiệm vụ đặt ra mới được thực hiện một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Chuẩn cho rằng, song song với các khái niệm xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng Đảng về đạo đức. “Phải khắc phục, loại trừ chủ nghĩa cá nhân, vì nó như một thứ vi trùng rất độc. Do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, như bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo…”, ông Chuẩn nói.

Nguyên Viện Trưởng viện Triết học dẫn số liệu từ đầu nhiệm kỳ khóa XII cho đến trước Đại hội XIII, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử 126 vụ án, 637 bị cáo với nhiều án tù.

Ông Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện Trưởng viện Triết học.

“Cần phải nói rằng, chính đồng tiền đã làm lóa mắt những kẻ hám tiền, gây ra không ít tệ nạn, không chỉ làm hoen ố các quan hệ giao tiếp xã hội lành mạnh, mà còn chi phối cả công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ”, ông Nguyễn Trọng Chuẩn nói.

Vì vậy, ông Nguyễn Trọng Chuẩn cho rằng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức phải là hoạt động thường xuyên, liên tục của mọi đảng viên và của mọi tổ chức đảng ở tất cả các cấp nhằm xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nể nang, né tránh

Nêu ý kiến tham luận tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức.

Do đó, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong công an đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và đạt được nhiều kết quả.

Thời gian tới, theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trong công tác này đối với lực lượng công an cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong đó, duy trì thường xuyên hiệu quả việc "tự soi", "tự sửa", kiểm điểm, đánh giá đúng kết quả thực hiện cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ để kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những tư tưởng, hành vi đạo đức phản cách mạng.

Việc phê bình và tự phê bình phải thực chất, đúng nội dung, đúng trách nhiệm. Chống hình thức, qua loa, chiếu lệ, không tiếp thu phê bình hoặc tiếp thu mà không sửa chữa khuyết điểm.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, những hiện tượng trù dập người phê bình cũng như lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, gây rối, bè phái trong nội bộ.

Cùng với đó, theo ông Trần Quốc Tỏ, cần thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Lãnh đạo chỉ huy phải nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ, đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, nêu gương…

Đi kèm với nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Công an về đạo đức phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính, đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái.

Do vậy, cấp ủy cần xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để cảnh tỉnh, răn đe với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chiều 13/10, hội thảo tiếp tục các nội dung tham luận.