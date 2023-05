Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành văn bản về "Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới".

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu phải quán triệt quan điểm, đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động, xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

“Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm các quyền lợi cho người dân là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của lực lượng chức năng”, văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký nêu.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố "tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông".

“Từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến đường, từng địa bàn, tập trung tại thành phố, thị xã… khu công nghiệp đông công nhân, khu du lịch. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe nhân dân, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều. Ảnh: Báo Lao Động

Ông Phạm Văn Thiều yêu cầu, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của cơ chức năng.

“Nghiêm cấm lực lượng chức năng “xuê xoa”, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị”, ông Phạm Văn Thiều chỉ đạo và yêu cầu cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, đối tượng chống người thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện thường xuyên, quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…