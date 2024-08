Trong khuôn khổ của hội nghị, UBND tỉnh Bình Định; Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn FPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2025 – 2030. Theo đó, ba bên sẽ cùng huy động nguồn lực xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2025 – 2030; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển…ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, góp phần giúp tỉnh Bình Định đạt mục tiêu trở thành Trung tâm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nhân lực chất lượng cao.