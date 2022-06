Chủ tịch nước chia buồn với gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên

Chủ tịch nước bày tỏ rất xúc động khi biết tin Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã hi sinh khi cứu người bị nạn đuối nước tại bãi biển Phú Quốc.

Khi nghe tiếng kêu cứu của người bị nước cuốn ra xa, Trung tá Nhiên đã lập tức lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ để cứu người. Sau khi đưa được người bị nạn vào bờ an toàn, Trung tá Nhiên có biểu hiện kiệt sức, được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hành động dũng cảm, quên mình cứu người của Trung tá Nhiên góp phần tô thắm hình ảnh vẻ vang, cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì nhân dân.

Với lòng tiếc thương sâu sắc, Chủ tịch nước xin gửi lời chia buồn đến gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên, mong gia đình và đơn vị sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này và mãi mãi tự hào về đồng chí.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp đề xuất tôn vinh tấm gương dũng cảm, hi sinh cứu người và kịp thời có chế độ, chính sách đối với Trung tá Bùi Văn Nhiên và gia đình.

Trung tá Bùi Văn Nhiên

Sự việc xảy ra sáng 26/6 tại bãi biển khu vực Khách sạn Sonasea (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Thời điểm này, Trung tá Bùi Văn Nhiên cùng cơ quan đi nghỉ mát theo kế hoạch. Khi đang tắm biển, Trung tá Nhiên nghe có tiếng tri hô, kêu cứu và có người đang bị đuối nước nên bất chấp hiểm nguy lao mình vào con sóng. Lúc này, nạn nhân đã bị cuốn vào dòng chảy ra (dòng chảy xa bờ). Do sóng to, nước xiết, nạn nhân chấp chới dưới từng con sóng xô đến.

Quá trình cứu hộ, sóng to liên tục táp vào, Trung tá Nhiên cùng hai người nữa (trong đó có một nhân viên cứu hộ) đã bình tĩnh dìu nạn nhân là cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm (sinh năm 2009, quê Bắc Ninh) vào. Do sóng lớn, bơi chặng dài, khi vào đến bờ, Trung tá Nhiên dần đuối sức. Trung tá Nhiên và cháu Lâm đã được người dân cùng đồng đội sơ cứu rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng Trung tá Bùi Văn Nhiên đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h sáng cùng ngày.

Chị Trần Thị Ngân (mẹ của cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm) đã viết một bức thư tay cảm ơn sự dũng cảm của Anh Bộ đội Cụ Hồ và chia sẻ cùng mất mát của gia đình và đơn vị...

Thư có đoạn: “Tôi viết thư này với tấm lòng vô cùng biết ơn và xin chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Nhiên và Nhà máy Z195 nơi đã có một người con, người cán bộ có tấm lòng và nghĩa cử, hành động dũng cảm cứu người khi gặp hoạn nạn. Được biết, anh Nhiên đã không qua khỏi sau khi cứu con trai tôi. Thay mặt gia đình và con trai, tôi một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nhiên-Một tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đáng được trân trọng và tôn vinh!”.

Trung tá Bùi Văn Nhiên, quê quán xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên), nhập ngũ tháng 3/1989. Sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung tá Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến. Được biết, cha mẹ Trung tá Nhiên đã mất, còn vợ và 2 người con đã khôn lớn. Hiện gia đình Trung tá Nhiên đã nhận thi thể anh đưa về quê lo hậu sự.