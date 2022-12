Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Bia tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 3/12, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương tại Nhà thờ họ Hồ và bia tưởng niệm Hồ Xuân Hương.

Cùng dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Dâng hoa, dâng hương là hoạt động nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn về văn học và tư tưởng của nữ sỹ Hồ Xuân Hương; hưởng ứng hoạt động của UNESCO về chương trình vinh danh, kỷ niệm các cá nhân có đóng góp nổi bật trong phát triển văn hóa, giáo dục, tăng cường hiểu biết quốc tế.

Nữ sỹ Hồ Xuân Hương - nhà thơ nữ kiệt xuất của dân tộc, được tôn vinh “Bà chúa thơ Nôm" với nhiều tác phẩm đạt đỉnh cao của thơ Nôm, là một hiện tượng hiếm có trong văn học thế giới.

Đặc biệt, thơ Hồ Xuân Hương lên tiếng nói đấu tranh cho khát vọng sống của con người, nữ quyền và bình đẳng nam-nữ.

Với những giá trị tư tưởng, nghệ thuật mang tính quốc tế và vượt tầm thời đại, thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương đã được dịch ra 12 thứ tiếng khác nhau.

Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 vào tháng 11/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh, cùng tham gia kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của nữ sỹ Hồ Xuân Hương.

Đó là sự khẳng định, đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, sự sáng tạo trong văn học cũng như tư tưởng vượt thời đại về bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ ở nữ sỹ Hồ Xuân Hương.

Cũng trong sáng 3/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa ở mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, Bia tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Cù Chính Lan.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao, cống hiến của các bậc tiền bối đã làm rạng danh đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người có công và tặng 30 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Lưu; tặng quà cho xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu là nơi đã sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước, trong đó có nữ sỹ Hồ Xuân Hương, đồng chí Hồ Tùng Mậu, Anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; những món quà, ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng lần này sẽ góp phần giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhà ở, hộ nghèo có điều kiện ổn định chỗ ở, từ đó phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo./.

