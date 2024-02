Năm 2023, được sự quan tâm Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; các sự kiện đặc biệt quan trọng; các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm Việt Nam, đặc biệt là Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Đoàn Tổng thống Mỹ, Đoàn Tổng thống Hàn Quốc... và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước công tác tại nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành công hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo được niềm tin và ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới lực lượng Cảnh vệ cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho các hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nước ngoài.

Chủ tịch nước yêu cầu, ngành Công an tập trung, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đến năm 2025 "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân phải quán triệt phương châm và quan điểm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn lực con người chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.