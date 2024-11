Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của ICAPP trong việc tạo dựng môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực.

Cùng dự hội nghị có đại diện các đảng chính trị đến từ 39 quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui Yong cho rằng, thế giới đang chứng kiến nhiều áp lực, thách thức về địa chính trị, kinh tế - xã hội, sự xung đột giữa các quốc gia gây phương hại đến tốc độ phát triển kinh tế và môi trường hòa bình và ổn định của thế giới. Tất cả những thách thức này đang cản trở hiện thực hóa tầm nhìn về hòa bình, ổn định, thịnh vượng, làm ảnh hưởng những nền tảng căn bản của thế giới dựa trên tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), làm chậm lại những tiến bộ đã đạt được trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của LHQ.

Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP nêu rõ, con đường duy nhất để vượt qua những thách thức hiện nay là quay trở lại với những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế; đó là: độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các thách thức và phi bạo lực. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn sự thù địch, phân biệt đối xử, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bài ngoại.

Trong bối cảnh đó, chủ đề hội nghị năm nay “Tìm kiếm hòa bình và hòa giải” là hết sức phù hợp và đúng thời điểm. Chủ tịch Thường trực ICAPP mong muốn các đại biểu sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và nâng cao hiểu biết về những khuôn khổ, công cụ hợp tác ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu giữa lãnh đạo các đảng chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Phiên khai mạc Hội nghị ICAPP. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Phát biểu đề dẫn và tuyên bố khai mạc Hội nghị ICAPP 12, Chủ tịch Hội nghị toàn thể ICAPP 12, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet nhấn mạnh, vấn đề cực kỳ quan trọng đối với hòa bình và hòa giải là cam kết tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương LHQ, trong đó, sự tin cậy chính trị là nền tảng để xây dựng hòa bình và hợp tác.

Thủ tướng Hun Manet cũng khẳng định lập trường của Đảng Nhân dân Campuchia là bảo vệ hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của quốc gia.

Là khách mời đặc biệt tham dự hội nghị, phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Campuchia và cá nhân Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong cơ chế của hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á năm nay nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, vì thịnh vượng chung và phát triển tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, thế giới đang trải qua nhiều biến động to lớn với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, bất ổn chính trị, bạo động, xung đột trên thế giới ngày càng gia tăng, với phạm vi và tác động vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Cùng với đó là biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và hàng loạt vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, buôn lậu, buôn bán người… Đây là thực tế phản ánh những trở ngại to lớn đối với hòa bình thế giới và an ninh con người, thậm chí có những thời điểm đe dọa thịnh vượng chung của các quốc gia châu Á.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, châu Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thời gian qua tiếp tục có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị của cộng đồng quốc tế. Trong đó, tìm kiếm hòa bình và hòa giải cho các bất đồng, tranh chấp, xung đột; tích cực phấn đấu vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung và phát triển của toàn nhân loại vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm quốc tế của mỗi đảng, mỗi nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 12 với chủ đề “Tìm kiếm hòa bình và hòa giải” thể hiện nỗ lực và cam kết của các đảng chính trị tại khu vực đối với nỗ lực gây dựng đoàn kết, chung tay hợp tác, góp phần thúc đẩy giải quyết các xung đột và điểm nóng.