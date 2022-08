Chủ xe Nissan Almera đồng loạt 'tố' hãng thất hứa khắc phục lỗi hấp hơi kính lái

Hội tụ đầy đủ các yếu tố gồm: thiết kế mạnh mẽ, nội thất đẳng cấp, công nghệ vượt trội, an toàn tối đa, bảo hành tối ưu, chiếc xe Isuzu All New mu-X trở thành chiếc SUV “đa dụng - thỏa mọi trải nghiệm”.