Vòng chung kết cuộc thi Viet Nam ESG Challenge 2024 diễn ra vào ngày 01/11 tại Hà Nội. Ảnh: Viet Nam ESG Challenge 2024

Viet Nam ESG Challenge 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đồng tổ chức. Được tổ chức lần đầu vào năm 2023, cuộc thi Viet Nam ESG Challenge là sân chơi học thuật đầu tiên về quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững cho sinh viên các trường đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh.

Bước sang mùa thứ 2, cuộc thi đã có sự đột phá cả về số lượng thí sinh tham dự và quy mô tổ chức, đồng thời thu hút được sự đồng hành của các tổ chức và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên đến từ 18 trường đại học, học viện hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM.

Đội thi “InVINcible” đến từ Trường Đại học VinUniversity (VinUni) đạt giải Nhất ở vòng chung kết tại Hà Nội. Ảnh: Viet Nam ESG Challenge 2024

Với sự thể hiện xuất sắc tại phần thi xử lý tình huống, tranh biện và đóng vai thực tế đội thi “InVINcible” đến từ Trường Đại học VinUniversity (VinUni) đã chinh phục ban giám khảo và giành giải Nhất - “Hội đồng quản trị hiệu quả” tại vòng chung kết ở Hà Nội. Giải Nhì - “Hội đồng quản trị thông thái” đã được trao cho đội “TMUniverse” của Đại học Thương mại. Đồng giải Ba - “Hội đồng quản trị sáng tạo” và “Hội đồng quản trị đổi mới” xướng tên 2 đội “Mighty Lions” của Đại học Anh Quốc Việt Nam và đội “GreenPioneers” đến từ Học viện Tài chính.

Ở TP.HCM, vị trí quán quân thuộc về đội thi “gReen” đến từ Trường Đại học RMIT. Á quân thuộc về đội “FTU2gether” từ Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Giải Ba thuộc về 2 đội “BK EcoVisionaries” của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và “Origin Unity” đến từ Trường Đại học Mở TP.HCM.

Vòng Bền Vững tại Hà Nội và TP.HCM khép lại mùa thứ 2 của cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững” - Viet Nam ESG Challenge 2024.

Vòng chung kết cuộc thi Viet Nam ESG Challenge 2024 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 03/11. Ảnh: Viet Nam ESG Challenge 2024

Trước khi bước vào vòng chung kết, 90 thí sinh đã tham gia chuỗi đào tạo chuyên sâu về ESG, do các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn; tham quan Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE); được đào tạo về ESG tại văn phòng của công ty PwC Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán SSI. Trước đó, các thí sinh cũng đã tham gia buổi đào tạo mang tên "Sự thật về biến đổi khí hậu" do các chuyên gia từ The Asia Foundation (TAF - Quỹ Châu Á) tổ chức. Những hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức thực tiễn mà còn mở rộng tầm nhìn cho các thí sinh về tầm quan trọng của ESG trong bối cảnh hiện nay.

Không chỉ dành được những giải thưởng giá trị bằng tiền mặt với tổng trị giá 140 triệu đồng, các thí sinh lọt vào VCK còn nhận được học bổng toàn phần cho khóa học “Fundamental of Sustainability” từ ICAEW có giá trị trên toàn cầu và các suất thực tập tại các doanh nghiệp lớn là nhà tài trợ của cuộc thi. Ngoài ra, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba cũng nhận được học bổng từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho các khóa học chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Viet Nam ESG Challenge 2024

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chia sẻ, phát triển bền vững đã và đang trở thành nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội. Bà kỳ vọng, cuộc thi sẽ trở thành một sân chơi chuyên nghiệp, một nền tảng học tập và trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Đồng thời, với mục tiêu không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy hành động, cuộc thi sẽ giúp các bạn trẻ nhìn nhận rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc phát triển bền vững.

Bà Đặng Thị Mai Trang - Trưởng đại diện ICAEW Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến cuộc thi Viet Nam ESG Challenge 2024 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học quan tâm. Từ số lượng 5 trường tham gia tại Hà Nội vào năm 2023, cuộc thi năm nay đã thu hút 18 trường tham dự tại cả Hà Nội và TP.HCM. Chất lượng các thí sinh cũng tăng đáng kể so với năm đầu tiên. Đây là những động lực lớn để chúng tôi nỗ lực tổ chức cuộc thi thường niên, đưa Viet Nam ESG Challenge vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi, trở thành nơi kiến tạo thế hệ nhân lực tương lai của Việt Nam am hiểu về quản trị công ty và phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.

Giải Nhất của vòng chung kết tại TP.HCM thuộc về đội thi “gReen” đến từ Trường Đại học RMIT. Ảnh: Viet Nam ESG Challenge 2024

Là sân chơi học thuật uy tín về ESG cho sinh viên Việt Nam được tổ chức quy mô toàn quốc, cuộc thi Viet Nam ESG Challenge 2024 đã nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Phương Dung