Lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc từ 2.457 tỷ đồng chỉ còn 200 tỷ đồng, giảm gần 92% so với so với báo cáo tự lập trước đó do chưa được hạch toán lợi nhuận từ đánh giá lại việc tăng sở hữu vào một công ty.