Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý vụ án do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Tuy nhiên, do sẵn có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng (nguyên cán bộ công an) và với mục đích muốn giúp cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Công ty Bluesky) và Lê Hồng Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bluesky) không bị xử lý hình sự, từ tháng 1-12/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, sau đó liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng để “chạy án” cho bị can Hằng, Sơn.

Kết quả điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận từ bà Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng). Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai đã dùng 400.000 USD, đưa cho Hoàng Văn Hưng tổng cộng hơn 2,2 triệu USD để “lo” cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận 800.000 USD (350.000 USD nhận vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11/2022; 450.000 USD nhận vào ngày 5/12/2022) từ bà Hằng thông qua ông Nguyễn Anh Tuấn để “lo” cho Hằng và ông Sơn.

CQĐT cho rằng, chưa có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận số tiền hơn 1,4 triệu USD còn lại.

Hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn đã phạm vào tội “Môi giới hối lộ” với số tiền môi giới hối lộ là hơn 2,6 triệu USD, tương đương 61 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1,8 triệu USD, tương đương 42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Theo kết luận điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, bị can Hoàng Văn Hưng là Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính đối với vụ án “Chuyến bay giải cứu”.

Cựu cán bộ công an này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần liên hệ trao đổi thông tin điều tra vụ án với ông Nguyễn Anh Tuấn (người không có trách nhiệm liên quan), trong đó có việc điều tra, xử lý đối với bị can Hằng, Sơn.

Ông Hoàng Văn Hưng còn gặp gỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng (đối tượng điều tra) thông qua ông Nguyễn Anh Tuấn ngoài trụ sở làm việc, không báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền; hướng dẫn bà Hằng, thông qua Hằng hướng dẫn Lê Hồng Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên để hướng đến chủ trương xử lý bà Hằng theo hướng - dù là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý hình sự do đã tự thú trước khi bị phát giác và Sơn không bị xử lý hình sự do không có liên quan.

Tuy nhiên, không có đủ tài liệu chứng cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng đã nhận tiền trong giai đoạn này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an coi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” là tình tiết tặng nặng khi truy tố đối với ông Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ở giai đoạn sau, khi ông Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ vị trí Trưởng phòng Điều tra sang Trưởng phòng Chính trị Hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, thì không còn nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý vụ án “Chuyến bay giải cứu”.

Nhưng bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nắm được một số thông tin liên quan đến vụ án và cung cấp cho Hằng và Tuấn để tạo niềm tin.

Ông Hoàng Văn Hưng cũng tiếp tục liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Anh Tuấn để trao đổi về việc “lo” cho Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự; thông qua ông Tuấn gặp Hằng nhiều lần để hướng dẫn Hằng, thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên.

Thậm chí, Hoàng Văn Hưng còn đưa ra những lý do không đúng thực tế (chi tiền cho các cá nhân ở Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an để các đơn vị, cá nhân có liên quan ủng hộ quan điểm không xử lý hình sự đối với Hằng, Sơn) và thông tin sai sự thật về vai trò của bản thân đối với việc điều tra, xử lý vụ án “chuyến bay giải cứu” rằng bị can vẫn “kiểm soát được tình hình”, vẫn chỉ đạo điều tra và trực tiếp báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án.

Ông Hoàng Văn Hưng bị xác định đã nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn. Hành vi này của bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.