Tại cuộc họp với 10 tỉnh có dự án điện khí vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Công Thương đánh giá tiến độ xây dựng, vận hành các nhà máy điện LNG có ý nghĩa quyết định tới an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, vì vậy nếu dự án nào có nguy cơ chậm tiến độ, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy lùi tiến độ của dự án đó và đẩy sớm các dự án dự phòng/hoặc tính toán các phương án khác thay thế để bảo đảm an toàn cấp điện. Bộ trưởng giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt là khẩn trương tiến hành thẩm định hồ sơ dự án theo quy định ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ do chủ đầu tư trình.