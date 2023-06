Tham dự cuộc họp có ngày 24/6 có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Bạc Liêu; Thứ trưởng Đặng Hoàng An; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Văn phòng Bộ Viện Năng lượng và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.