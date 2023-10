Đổ xô đổi bằng lái giấy vì "nghe đồn" sắp hết hiệu lực

Suốt tuần qua, các điểm đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn TP.HCM liên tục rơi vào tình trạng quá tải, dòng người chen chân đổi GPLX.

Lý do của câu chuyện người dân đi đổi GPLX là do họ "nghe đồn" sắp tới bắt buộc phải đổi GPLX giấy sang thẻ nhựa (thẻ PET) thì mới có hiệu lực sử dụng. Nếu không đổi, khi ra đường CSGT kiểm tra sẽ xử phạt.

Người dân chen chân nộp hồ sơ đổi bằng lái giấy sang thẻ PET.

Tại Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM), người đến đông kín để đổi GPLX giấy sang thẻ PET khiến nơi đây trở nên quá tải. Các ghế chờ đều kín chỗ nên nhiều người ngồi bệt ở cầu thang bộ, nền nhà đợi gọi tên làm thủ tục.

Tại khu vực trước phòng nhận hồ sơ và trả kết quả luôn có hàng chục người chen chân chờ lấy số thứ tự để làm thủ tục. Còn xung quanh khuôn viên trường, nhiều người tất bật điền thông tin.

Để đảm bảo trật tự, nhân viên tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở GTVT TP.HCM liên tục phát loa khuyên người dân có thể nộp hồ sơ đổi GPLX trực tuyến.

Lãnh đạo Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ nhìn nhận, tình hình quá tải nằm ngoài dự tính. Tại địa điểm này, trường phải tăng công suất tiếp nhận từ 400 lên 800 hồ sơ và kéo dài thời gian làm việc đến 20h hằng ngày nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu.

Những ngày sau (từ ngày 10 đến 12/10), người dân vẫn đồ về các điểm cấp đổi GPLX dù các cơ quan chức năng khuyến cáo việc đổi GPLX giấy sang thẻ PET là 'chưa cần thiết'.

"Nhiều người tiếp nhận thông tin chưa chính xác nên cứ thế ồ ạt đi đổi GPLX, gây quá tải ở khu vực cấp đổi. Chúng tôi ghi nhận một số trường hợp đã có thẻ PET với cả xe máy, ô tô nhưng vẫn đi đổi. Khi được hỏi lý do, họ cho biết GPLX này chưa cập nhật được lên phần mềm định danh mức 2", bà Trần Thị Bích Thảo dẫn chứng.

Bà Thảo cho rằng, việc người dân đi đổi GPLX khi chưa cần thiết đã khiến những người có GPLX đến hạn phải đổi chịu thiệt thòi. Bình thường những trường hợp này chỉ mất 1-2 giờ để nộp hồ sơ, nhưng khi quá tải, họ phải mất nguyên ngày chen lấn, xếp hàng mới đến lượt làm thủ tục.

Đổi GPLX chỉ để yên tâm

Tại Hà Nội, cũng từ "nghe đồn", nhiều người đã đổ xô đi đổi GPLX chỉ để yên tâm.

Trao đổi với PV VietNamNet, cán bộ bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại 258 Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, số lượng người làm thủ tục đổi GPLX tăng nhanh trong những ngày qua.

Phòng làm thủ tục đổi GPLX không còn không còn ghế trống

"Mỗi ngày trung bình tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ, so với trước đây, số lượng người dân đến đổi GPLX tăng 50%. Dù nhu cầu người dân muốn đổi GPLX rất lớn nhưng chỉ có thể phát số tiếp nhận trong khả năng giải quyết”, nữ cán bộ này cho biết.

Tình trạng đông người đến đổi GPLX cũng xảy ra tại điểm tiếp nhận hồ sơ ở số 16 Cao Bá Quát. Tại đây, trung bình mỗi ngày có thể tiếp nhận 400-500 hồ sơ nhưng hơn một tuần qua số lượng người đến làm thủ tục này tăng khoảng 50%. Điều này khiến người dân phải xếp hàng lấy số, chờ đến lượt gọi tên. Khi đã hết số thứ tự trực tiếp, đơn vị sẽ chuyển qua phát phiếu hẹn những ngày sau đến làm việc.

Khu vực tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX luôn đông kín người chờ.

Không có chuyện GPLX giấy hết hiệu lực

Trước tình hình người dân đổ xô đi đổi GPLX mới, các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, Cục Đường bộ Việt Nam đều khẳng định chưa có văn bản nào quy định phải đổi GPLX bản giấy.

Ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) khẳng định, hiện chưa có bất cứ văn bản quy định nào bắt buộc người dân phải đổi GPLX từ bìa giấy sang thẻ nhựa (thẻ PET). Do đó, GPLX giấy vẫn sử dụng bình thường.

"Chính phủ muốn hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy phép lái xe bìa giấy đã cấp lâu nên mới có chủ trương đưa vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng. Nếu được Quốc hội đồng ý, sang năm 2024 mới thông qua và tiếp đó Chính phủ sẽ phải nghiên cứu để quy định lộ trình đổi. Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đổi ngay GPLX giấy sang thẻ nhựa", ông Thống khẳng định.

Khuyến cáo người dân đăng ký đổi bằng lái A1 qua tổng đài được dán khắp các điểm đổi GPLX.

Trước tình trạng người dân ồ ạt đi đổi GPLX không chỉ ở TP.HCM mà xuất hiện ở cả Hà Nội, ông Thống khuyến cáo, những chủ phương tiện cần phải hiển thị thông tin trên tài khoản VNeID có thể đi đổi ngay. Trong trường hợp chưa cần thiết thì chờ Luật ban hành.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cũng khẳng định, tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn dù là loại nào đều có giá trị sử dụng.

Vì vậy, người dân không cần lo ngại việc dùng giấy phép lái xe loại bìa giấy cũ cấp từ 2012 - 2013 sẽ bị phạt.

Đề nghị đăng ký đổi GPLX qua tổng đài Trước tình hình căng thẳng tại các điểm cấp đổi GPLX, Sở GTVT TP.HCM thông báo, đề nghị các chủ phương tiện có nhu cầu đổi GPLX mô tô từ vật liệu giấy sang vật liệu PET thì đăng ký nộp hồ sơ qua Tổng đài 028.1081. Sau khi đăng ký, người dân sẽ được lấy số thứ tự về thời gian và địa điểm cấp đổi GPLX giúp thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, tránh gây quá tải cục bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX. Với GPLX ô tô dạng PET sắp hết hạn, Sở GTVT TP.HCM khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc cấp đổi trực tuyến góp phần đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại của người dân.