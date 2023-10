Tham gia chương trình, ông Nguyễn Công Ý - Chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom và ông Huỳnh Đức Huy - CEO của DotB đã cùng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về ứng dụng điện toán đám mây nội địa trong ngành Edtech từ quá trình triển khai thực tế của DotB với CMC Cloud.

Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, giáo dục đã trở thành một trong những lĩnh vực đầu tiên chịu tác động mạnh mẽ khi không thể tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, đại dịch cũng đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và ứng dụng các giải pháp e-learning, phần mềm giáo dục. Là công ty chuyên cung cấp các giải pháp CRM và phần mềm quản lý chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo EMS (Education Management System), DotB đã triển khai thành công cho hơn 100 trung tâm đào tạo tại Việt Nam chỉ sau 5 năm ra mắt thị trường. Với định hướng xây dựng một hệ thống quản lý, điều hành và thông tin liên lạc (all in one) đáp ứng tất cả các yêu cầu và nghiệp vụ của một trung tâm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung…), ngoại khóa (kỹ năng, gia sư, âm nhạc, nghệ thuật…), DotB cần một nền tảng mạnh mẽ, ổn định và linh hoạt.

Ông Huỳnh Đức Huy - CEO DotB chia sẻ tại Ccloud Talk của CMC Telecom

Để đáp ứng nhu cầu này, DotB đã lựa chọn giải pháp điện toán đám mây của CMC Telecom. Theo đó, DotB nhận thấy các dịch vụ như Máy chủ ảo, Storage, Auto scaling, Database as a service,... trên CMC Cloud đã giúp DotB triển khai và quản lý nhanh chóng dữ liệu, tăng tài nguyên khi có nhu cầu, đồng thời giảm thiểu chi phí không cần thiết.

Ông Huỳnh Đức Huy khẳng định: “Chất lượng và dịch vụ của CMC Cloud tương đương với các nền tảng cloud quốc tế mà chúng tôi đã sử dụng. CMC Cloud luôn đảm bảo nền tảng hạ tầng xuyên suốt giúp tăng cường hiệu suất và đảm bảo dịch vụ CRM, EMS của DotB luôn ổn định, gần như không có thời gian gián đoạn. Đội ngũ vận hành hệ thống của DotB cũng đánh giá cao CMC Cloud ở phiên bản mới nâng cấp khi có thêm nhiều nhóm tính năng tối ưu sử dụng hạ tầng, tính năng theo dõi thời gian thực giúp công tác quản lý vận hành dễ dàng và mượt mà hơn”.

CMC Cloud giúp DotB tiết kiệm gần 70% chi phí

“Một trong những tiêu chí DotB đặt lên hàng đầu khi lựa chọn nhà cung cấp hạ tầng là cơ chế bảo mật và quản lý dữ liệu an toàn. CMC Cloud cung cấp các bộ dịch vụ như CMC VPC - mạng ảo riêng cho khách hàng; CMC Cloud Firewall layer 7 với các tính năng như anti virus, anti spam; CMC DDoS, CMC WAF phòng chống các cuộc tấn công vào hệ thống web app của khách hàng. Bên cạnh đó, kiến trúc CMC Cloud multi region, multi AZ sẽ giúp tăng tính sẵn sàng cho hệ thống của DotB với nhiều phân vùng máy chủ đặt ở nhiều nơi khác nhau”, ông Nguyễn Công Ý - Chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom chia sẻ.

Ông Ý cũng cho biết, để đáp ứng các tiêu chuẩn của DotB nói riêng và ngành giáo dục nói chung, hệ thống máy chủ ảo của CMC Cloud liên tục được nâng cấp và trở thành Cloud Make in Vietnam tiên phong chuyển sang thế hệ thứ 2.

Ở phiên bản mới này, CMC Cloud sử dụng kiến trúc Cloud Native với công nghệ ảo hoá KVM, SDS (Software Defined Storage), SDN (Software Defined Network). Trong đó, Chip Intel Sapphire Rapids hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ nhất trên thị trường; năng lực lưu trữ không giới hạn với ổ đĩa HDD, tối ưu tốc độ đọc ghi với 100% ổ đĩa All Flash, băng thông mạng hỗ trợ lên đến 40Gbps, đều thuộc phân khúc cao nhất thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định lên tới 99,99%. Vẫn với phương thức “Pay as you go" nhưng thay vì chi trả chi phí theo tháng/năm, ở thế hệ mới nâng cấp của CMC Cloud, doanh nghiệp chỉ cần trả tiền theo lưu lượng sử dụng thực tế tính theo ngày.

CMC Cloud xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại

“Khi sử dụng CMC Cloud thay cho các Cloud quốc tế, DotB đã tiết kiệm được gần 70% chi phí. Chúng tôi có thể điều tiết giá thành của sản phẩm về mức hợp lý hơn, từ đó phục vụ được nhiều phân khúc khách hàng hơn”, ông Huy cho biết thêm.

Chương trình CMC Cloud Talk là một chuỗi các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tế của các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cho hành trình chuyển đổi số. Từ những trao đổi và chia sẻ của bên cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chuyển đổi số, các doanh nghiệp có thể học hỏi và rút kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi số của mình.

Thúy Ngà