Những thách thức khi dịch chuyển sang Cloud

Khi áp dụng chiến lược chuyển đổi hạ tầng lên đám mây, thậm chí là sử dụng đa đám mây, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và thách thức. Phải kể đến đầu tiên là vấn đề xây dựng kiến trúc an toàn, đảm bảo tuân thủ, cùng với việc đội ngũ kỹ thuật chưa có kinh nghiệm triển khai trên Cloud. Do đó, doanh nghiệp loay hoay không biết phải bắt đầu lập kế hoạch “lên mây” từ đâu và như thế nào để đảm bảo toàn vẹn tài nguyên của mình khi hoàn tất quá trình dịch chuyển.

Bên cạnh đó, khi quản trị một hay nhiều Cloud thì việc quản lý, tối ưu tài nguyên trên Cloud là khó khăn và phức tạp. Lí do là mỗi một môi trường đám mây của mỗi nhà cung cấp có những thiết kế, đặc điểm và cách vận hành khác nhau. Do đó việc bảo mật và tối ưu hiệu suất hoạt động workload là một bài toán đối với nhiều doanh nghiệp bởi nguy cơ lãng phí tài nguyên luôn tiềm ẩn.

Giải pháp CMC SecureZone và CMC Cloud Management Platform

Thấu hiểu những thách thức khi lập kế hoạch chuyển dịch lên Cloud, CMC Telecom kết hợp cùng đối tác AWS, tổ chức sự kiện Beyond the Horizon: Securing the Present, Managing the Future”. Tại sự kiện, hai doanh nghiệp này sẽ giới thiệu đến các khách mời tham dự về bộ giải pháp bảo mật và quản trị nền tảng Multi-Cloud là CMC SecureZone và CMC Cloud Management Platform (CMC CMP).

CMC SecureZone là giải pháp bảo mật được đóng gói với sự phối hợp của AWS và CMC Telecom. Giải pháp này khởi tạo môi trường đảm bảo về an toàn và tuân thủ trên nền tảng AWS bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và quy định của ngành như CIS (Center for Internet Security), PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard),... Từ đó, CMC SecureZone giúp doanh nghiệp sử dụng an tâm về quá trình dịch chuyển hệ thống lên Cloud ngay từ bước khởi đầu.

CMC CMP là giải pháp quản lý đa đám mây hiệu quả và dễ dàng. Giải pháp này cung cấp một nền tảng quản lý tập trung với giao diện đơn giản. CMC CMP sẽ đưa ra các thông tin giám sát và báo cáo tài nguyên đám mây tiêu chuẩn cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành Cloud. Do đó, CMC CMP vừa giúp tổ chức quản lý tài nguyên đám mây một cách hiệu quả, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, vừa đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ.

“Bằng CMC SecureZone và Cloud Management Platform, chúng tôi không chỉ đem đến sự an toàn mà còn đơn giản hóa việc quản lý đám mây. Những tính năng đề xuất tự động giúp môi trường Cloud của khách hàng được tối ưu liên tục cả về bảo mật, chi phí, hiệu năng và sự sẵn sàng”, ông Đặng Tuấn Thành, Giám đốc khối của Multi-Cloud, CMC Telecom nhấn mạnh.

CMC Telecom - Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS tại Việt Nam

CMC Telecom đang là Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS tại Việt Nam. Tháng 8/2023 doanh nghiệp này trở thành Đối tác AWS Migration Competency, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết của họ khi cung cấp các dịch vụ - giải pháp đám mây hàng đầu.

Sau dấu mốc này, CMC Telecom tiếp tục đạt chứng nhận Amazon EKS Service Delivery trong tháng 10/2023. Chứng nhận này khẳng định năng lực và sự chuyên môn của đội ngũ CMC Telecom trong việc thiết kế, triển khai và quản lý các giải pháp Container và Kubernetes cho khách hàng trên AWS.

