Cơ cấu mới Bộ Ngoại giao: Cắt giảm 2 đơn vị

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ngày 14/10 đã ký thay Thủ tướng ban hành nghị định số 81 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Nghị định mới được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Theo nghị định Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao gồm 28 đơn vị gồm: Vụ Châu Âu; Vụ Châu Mỹ; Vụ Đông Bắc Á; Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Vụ Trung Đông - Châu Phi; Vụ Chính sách đối ngoại; Vụ Tổng hợp kinh tế; Vụ ASEAN; Vụ các Tổ chức quốc tế; Vụ Hợp tác kinh tế đa phương; Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế; Vụ Biên phiên dịch đối ngoại; Vụ Thông tin Báo chí; Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ.

Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin; Cục Lãnh sự; Cục Lễ tân Nhà nước; Cục Ngoại vụ; Cục Quản trị Tài vụ; Sở Ngoại vụ TP.HCM; Ủy ban Biên giới quốc gia; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Học viện Ngoại giao; Báo Thế giới và Việt Nam; Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trụ sở Bộ Ngoại giao trên phố Tôn Thất Đàm.

Như vậy so với quy định cũ, Bộ Ngoại giao đã giảm 2 đơn vị so với hiện hành do việc hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin. Ngoài ra, quy định mới cũng đã không còn Vụ Thi đua- khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia được đổi thành Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.

Theo quy định mới, Vụ Châu Âu được tổ chức 5 phòng; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 4 phòng; các Vụ: Châu Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 3 phòng.

Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Học viện Ngoại giao; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ Ngoại giao.