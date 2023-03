Ngày 14/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phương Long (SN 1989) và Nguyễn Hoàng San (SN 1984, cùng ở xã Tản Hồng, huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Long, San cùng phương tiện gây án. (Ảnh: T.A)

Trước đó, ngày 4/3, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.M.H. (trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì) về việc bị cướp giật túi xách, bên trong có 2 điện thoại di động, 100.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Theo nội dung trình báo, khoảng 15h30 ngày 4/3, chị H. điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh lộ 412, hướng từ xã Cẩm Lĩnh đi xã Ba Trại. Bất ngờ chị H. bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy màu xanh nõn chuối, không xác định được BKS đi cùng chiều áp sát, cướp giật túi xách đang đeo chéo ở trên người khiến chị ngã xuống đường.

Chiếc túi xách vướng trên người của nạn nhân nhưng đối tượng vẫn cố tình cướp bằng được. Sau khi kéo lê chị H. trên đường khoảng 20m thì đối tượng giật được và nhanh chóng tăng ga bỏ chạy về hướng thị xã Sơn Tây.

Chị H. do bị kéo lê một đoạn đường dài nên bị xây xát, thương tích chảy máu ở nhiều bộ phận trên cơ thể, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Một lãnh đạo Công an huyện Ba Vì cho biết, khu vực xảy ra vụ án ít người qua lại, không có hộ dân sinh sống, xung quanh không có camera an ninh. Khi bỏ chạy, đối tượng di chuyển trên các tuyến đường đồng, đường liên thôn để tránh bị ghi nhận hình ảnh qua camera an ninh, gây khó khăn cho lực lượng điều tra...

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/3, công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Lê Phương Long và Nguyễn Hoàng San.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai đều có tiền án tiền sự, mới ra tù vừa trở về địa phương.