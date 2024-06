Hà Nội

Tình huống trên xảy ra vào sáng ngày 29/6 trên đường Tam Trinh (phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô.

Thời điểm này vào khoảng 8h38p, là giờ cao điểm nên đường khá đông các phương tiện và không thể lưu thông nhanh. Tuy nhiên, một cô gái đi xe máy tay ga ở phía gần lề đường đã bất ngờ loạng choạng tay lái rồi mất kiểm soát, khiến xe lao ra giữa đường và đổ kềnh.

Qua đoạn video có thể thấy nguyên nhân chính là do cô gái vô tình điều khiển bánh xe đi vào phần mép nắp cống có độ vênh so với mặt đường, dẫn đến bánh xe bị trượt bất ngờ, gây mất kiểm soát. Rất may trong tình huống này là ô tô đi phía sau có khoảng cách đủ xa với xe máy và phía ngược chiều không có phương tiện lại gần nên không xảy ra va chạm giao thông.

Tình huống trên có thể xảy ra với bất cứ người nào đi xe máy, xe điện hoặc xe đạp, vì vậy đòi hỏi người điều khiển cần luôn chú ý quan sát, tránh đi vào miệng hoặc cạnh nắp cống. Ngoài ra, khi phát hiện phía trước có nắp cống hoặc ổ gà cần tránh, nên giảm tốc độ, đồng thời quan sát gương chiếu hậu, nếu không vướng phương tiện phía sau mới được phép đánh lái tránh, nhưng nên kèm theo việc bật đèn xin chuyển hướng.

Nguồn video: OFFB

