Một ngành tăng 19,02 điểm chuẩn

Trường Đại học Bách khoa TPHCM có cách tính điểm xét tuyển riêng biệt. Điểm xét tuyển gồm điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; Điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, công thức cụ thể = [Điểm ĐGNL quy đổi x 0,7] + [3 x Điểm thi tốt nghiệp THPT x 0,2] + [Điểm học tập THPT x 0,1].

Nhiều ngành của Trường Đại học Bách khoa TPHCM có điểm chuẩn rất cao và tăng mạnh so với năm 2023.

Ở chương trình tiêu chuẩn, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính cao nhất là 84,16 tăng 4,32 điểm so với năm 2023; Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật máy tính xếp thứ 2 là 82,87 tăng 4,61 so với năm 2023. Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng vọt so với năm 2023, trong đó, nhóm ngành Điện, Điện tử viễn thông tự động hoá có điểm chuẩn 80,03 tăng 13,44 điểm; Ngành Kỹ thuật cơ khí tăng 15,4 điểm so với năm 2024; Tàu thuỷ hàng không tăng 15,44;

Những ngành khác cũng có điểm chuẩn tăng mạnh so với năm 2023 như Ngành Kỹ thuật cơ điện tử tăng 9,52 điểm; Kỹ thuật nhiệt tăng 11,55; Kiến trúc tăng 11,49; Kỹ thuật vật liệu tăng 13,4; Vật lý kỹ thuật tăng 13,05; Cơ kỹ thuật tăng 14,05; Quản lý công nghiệp tăng 12,11...

So sánh điểm chuẩn chương trình tiêu chuẩn:

Ngành Năm 2023 Năm 2024 Tăng/Giảm Khoa học máy tính 79,84 84,16 +4,32 Kỹ thuật máy tính 78,26 82,87 +4,61 Điện- Điện tử- Viễn thông- Tự động hoá- Thiết kế vi mạch 66,59 80,03 +13,44 Kỹ thuật cơ khí 58,49 73,89 +15,4 Kỹ thuật cơ điện tử 71,81 81,33 +9,52 Dệt- May 57,3 55,51 - 1,79 Logistics và hệ thống công nghiệp 73,51 80,1 +6,59 Kỹ thuật nhiệt 60,46 72,01 +11,55 Hoá - Thực phẩm- Sinh học 70,83 77,36 +6,53 Xây dựng và Quản lý dự án xây dựng 55,40 62,01 +6,61 Kiến trúc 59,36 70,85 +11,49 Kinh tế xây dựng 55,40 58,59 +3,19 Dầu khí địa chất 58,02 66,11 +8,09 Địa kỹ thuật xây dựng 55,59 - Kỹ thuật vật liệu 55,36 68,5 +13,14 Vật lý kỹ thuật 60,81 73,86 +13,05 Cơ kỹ thuật 60,65 74,7 +14,05 Khoa học dữ liệu 82,14 - Kỹ thuật ô tô 68,73 78,22 +9,49 Tàu thuỷ - Hàng không 59,94 75,38 +15,44 Quản lý công nghiệp 65,17 77,28 +12,11 Tài nguyên môi trường 54 61,98 +7,98 Bảo dưỡng công nghiệp 57,33 65,44 +8,11

Tăng mạnh nhất là ngành Kỹ thuật máy tính chương trình tiếng Anh, tăng 19,02 so với năm 2023. Ngoài ra, ở chương trình dạy học bằng tiếng Anh cũng có nhiều ngành có điểm chuẩn tăng nhiều, như ngành Kỹ thuật điện - điện tử tăng 15,05 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử tăng 15,72; Kỹ thuật robot tăng 10,82; Logistics và hệ thống công nghiệp tăng 13,69; Kỹ thuật hàng không tăng 13,56. Ở chương trình định hướng Nhật Bản ngành Khoa học máy tính tăng 12,87.

Chương trình tiên tiến dạy học bằng tiếng Anh và chương trình dạy học bằng tiếng Anh:

Kỹ thuật Điện- Điện từ 61,66 76,71 +15,05 Khoa học máy tính 75,63 83,41 +7,78 Kỹ thuật máy tính 61,39 80,41 +19,02 Kỹ thuật cơ khí 58,49 65,77 +7,28 Kỹ thuật cơ điện tử 62,28 78 +15,72 Kỹ thuật robot 62,28 73,1 +10,82 Kỹ thuật hoá học 60,93 64,68 +3,75 Công nghệ sinh học 63,05 70,91 +7,86 Công nghệ thực phẩm 61,12 60,11 -1,01 Quản lý dự án xây dựng và Kỹ thuật xây dựng 55,4 58,59 +3,19 Kiến trúc cảnh quan 59,36 61,59 +2,23 Kỹ thuật dầu khí 58,02 57,88 -0,14 Quản lý công nghiệp 61,41 65,03 +3,62 Tài nguyên và môi trường 54 61,59 +7,59 Logistics và hệ thống công nghiệp 60,78 74,47 +13,69 Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao 55,36 57,96 +2,6 Kỹ thuật y sinh 60,81 57,23 -3,58 Kỹ thuật ô tô 60,7 65,87 +5,17 Kỹ thuật hàng không 59,94 73,5 +13,56

Chương trình định hướng Nhật Bản:

Khoa học máy tính 66,76 79,63 +12,87 Cơ kỹ thuật 59,77 68,75 +8,98

Vì sao điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPHCM tăng mạnh?

Trường Đại học Bách khoa TPHCM được xem là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu hiện nay ở khu vực phía Nam. Hàng năm, điểm chuẩn vào trường luôn cao vì được nhiều thí sinh, đặc biệt là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao đăng ký xét tuyển.

Chia sẻ với VietNamNet, PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho rằng, điểm chuẩn tăng vì số lượng hồ sơ của thí sinh có điểm xét tuyển cao nhiều. Theo tính toán của trường, có tới 29% tổng sinh viên trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 900/1200 trở lên. Con số này chiếm tới hơn 30% tổng thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực trên 900 của cả kỳ thi do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

"Điều này chứng tỏ thí sinh có điểm cao rất ưu ái Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Thí sinh đăng ký đông, hồ sơ thí sinh lại chất lượng, nghiễm nhiên điểm chuẩn tăng lên", PGS Bùi Hoài Thắng nói.

Lý do thứ hai, theo ông Thắng, những ngành như: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn cao nhất của trường nhiều năm nay vì vốn có sức thu hút lớn với thí sinh. Đối với nhóm ngành Điện- Điện tử- Viễn thông- Tự động hoá- Thiết kế vi mạch, điểm chuẩn tăng cao vì nhóm ngành này có Thiết kế vi mạch - một ngành hot trong những năm gần đây.

Với những ngành top giữa, lý do tăng điểm chuẩn là kết quả của việc nhà trường đẩy mạnh công tác truyền thông tuyển sinh, trong đó có việc hỗ trợ tài chính cho người học.

"Chúng tôi đã đến các vùng miền để tư vấn cho thí sinh về những ngành này, rằng nhà trường đào tạo nhiều, cơ hội việc làm tốt, dù tên ngành nghe lạ lẫm, từ đó thêm nhiều thí sinh đăng ký", ông Thắng nói.