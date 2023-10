Mở cửa phiên giao dịch chính thức ngày 5/10 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 5/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quay đầu tăng mạnh trở lại sau 4 phiên giảm sâu trước đó.

Cụ thể, tính tới 20h32 ngày 5/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS tăng gần 13% so với phiên liền trước, lên 9 USD/cp.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto (VFS) tăng lên 21,5 tỷ USD, dù chưa lên ngang mức định giá ban đầu 23 tỷ USD.

Hiện vốn hóa hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp dưới hãng xe Tata Motors của Ấn Độ, hãng SAIC Motor của Trung Quốc và Kia của Hàn Quốc.

Cổ phiếu tăng nhanh vào đầu phiên 5/10 nhưng sau đó hạ nhiệt.

VinFast lấy lại vị trí thứ 21 trong các hãng xe ô tô trên thế giới. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 4 sau hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk (tính tới 5/10 có vốn hóa 836 tỷ USD), BYD của Trung Quốc (91,8 tỷ USD) và Li Auto của Trung Quốc (34,6 tỷ USD).

Thanh khoản cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq gần đây cải thiện mạnh so với hồi giữa tháng 9.

Trong phiên 4/10, VinFast ghi nhận thanh khoản đạt hơn 5,62 triệu đơn vị sau khi số lượng cổ phiếu lưu hành tự do tăng mạnh kể từ phiên ngày 2/10 khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố bản chào bán hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông của nhóm cổ đông VinFast có hiệu lực.

Trước đó, VinFast chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu VFS niêm yết (trong tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS đang lưu hành).

Vào đầu phiên giao dịch 5/10 (tối 5/10 giờ Việt Nam), VinFast gửi báo cáo tài chính quý III chưa kiểm toán lên SEC với khoản lỗ ròng 622,9 triệu USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19,7% so với khoản lỗ trong quý II/2023.

VinFast bàn giao 10.027 xe ô tô trong quý III nhưng ghi nhận lỗ tăng.

Trong quý III/2023, VinFast ghi nhận tổng doanh thu đạt 342,7 triệu USD, tăng 159,3% so với cùng kỳ và tăng 3,8% so với quý II/2023. Trong đó, tiền từ bán xe đạt 319,5 triệu USD, tăng 185,2% so với cùng kỳ và tăng 2,8% so với quý liền trước.

Trong quý III/2023, VinFast bàn giao 10.027 xe ô tô điện, so với mức 9.535 xe trong quý II/2023 và 153 xe trong quý III/2022. VinFast cũng bàn giao 28.220 xe máy điện, so với mức 10.182 xe trong quý II/2023 và 13.253 xe trong quý III/2022.

Cũng theo báo cáo gửi sàn chứng khoán Nasdaq, VinFast ghi nhận doanh số bán hàng trong tháng 9 tại Bắc Mỹ tăng, đặc biệt tại Canada.

Tới cuối quý III/2023, VinFast có 126 showroom xe điện trên toàn cầu và 247 showroom và trung tâm dịch vụ với xe máy điện, gồm của cả VinFast và đại lý.

Vốn hóa VinFast ở quanh ngưỡng 21 tỷ USD.

Cũng trong báo cáo, VinFast công bố định hướng phát triển thời gian tới. Theo đó, VinFast dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024.

VinFast cũng thông tin về kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ với tổng vốn đầu tư khoảng 150-200 triệu USD, công suất giai đoạn 1 là 50.000 xe/năm.

Trước đó, ngày 28/7, VinFast đã khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, hạt Chatham, Bắc Carolina (Mỹ) với công suất dự kiến 150.000 xe/năm trong giai đoạn 1.

Trước đó nữa, theo Reuters, VinFast muốn đầu tư 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia.

Cũng trong báo cáo, tại Mỹ, VinFast đã tiếp nhận thư quan tâm/đơn đăng ký từ 27 đại lý với hơn 100 điểm bán trên khắp các bang của Mỹ như Florida, Texas, North Carolina, Virginia, New Jersey và Arkansas.

Trong năm 2023, VinFast dự kiến bán 40.000 đến 50.000 xe. Tesla dự kiến doanh số là 1,8 triệu xe.