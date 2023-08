Blue Beetle (2023) đang khởi chiếu tại Việt Nam cùng thời điểm ra rạp tại Mỹ và nhiều thị trường lớn khác trên toàn cầu. Bộ phim giới thiệu một siêu anh hùng hoàn toàn mới trên màn ảnh rộng của vũ trụ điện ảnh DC.

'Blue Beetle' mang đến một siêu anh hùng không liên quan du hành thời gian hoặc đa vũ trụ. Ảnh: Warner Bros.

Blue Beetle là một câu chuyện đáng yêu, dễ đoán, kể về nguồn gốc của một siêu anh hùng mang sức mạnh phi thường nhưng không có bất kỳ mối liên quan nào đến du hành thời gian, đa vũ trụ hay một thế lực siêu nhiên nào đột ngột xuất hiện từ bầu trời.

Trở về sau khi tốt nghiệp trường luật, nhân vật Jaime Reyes (do Xolo Maridueña thủ vai) đối diện ngay với bao khó khăn của gia đình. Hóa ra những năm qua, các thông tin vui vẻ, tràn đầy hứa hẹn từ người thân chỉ là cách giúp anh yên tâm thực hiện ước mơ trở thành người đầu tiên của nhà Reyes tốt nghiệp đại học.

Một sự cố bất ngờ khiến Jaime Reyes mất việc rồi vài phút sau lại trao cho anh cơ hội bước chân vào trụ sở làm việc của Kord, một tập đoàn hùng mạnh trong nhiều lĩnh vực và ngày càng lấn sâu vào khu cư dân người Mexico của thành phố giả tưởng Palmera, nơi gia đình 3 thế hệ nhà Reyes đang lo lắng về việc mất nơi ở.

Chuỗi sự kiện bất ngờ, thót tim liên tiếp sau đó kết thúc bằng việc Jaime Reyes trở thành ‘người được chọn’ bởi một con bọ hung xanh vốn là sản phẩm nghiên cứu của Kord. Anh trở thành siêu anh hùng với sức mạnh phi thường trong sự hoang mang, sợ hãi cực độ.

Hoàn cảnh đẩy đưa một luật sư dự bị - người đầu tiên của nhà Reyes có bằng đại học - đối đầu với phe phản diện mang âm mưu thống trị thế giới thông qua bộ máy chiến tranh tích hợp AI từ bọ hung xanh.

Trong hành trình đó, nhà Reyes luôn đồng hành và trải qua các thăng trầm, thử thách cam go. Như chính lời của nhân vật Jaime Reyes, chính tình cảm gia đình là điều giúp cậu trở nên mạnh mẽ.

Thông điệp về tình cảm gia đình cũng được truyền tải xuyên suốt bộ phim. Nhà Reyes luôn lạc quan, luôn bên nhau vượt qua mọi hoàn cảnh hay hồi ức đau buồn về gia đình thời thơ ấu của Jenny, cô tiểu thư kế thừa tập đoàn Kord, cả hình ảnh thoáng qua khiến ‘ác nhân’ trong Blue Beetle bừng tỉnh và tạo nên cái kết khiến khán giả thở phào.

Ngay từ những phút đầu tiên và phần lớn thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả dễ dàng nhận ra màu sắc văn hóa đậm chất Mỹ Latinh, từ khung cảnh, ngữ điệu các nhân vật cho đến âm nhạc. Điều này tạo ra màu sắc khác biệt so với nhiều bộ phim siêu anh hùng khác của vũ trụ điện ảnh DC.

Thông điệp về sức mạnh của tình cảm gia đình được truyền tải xuyên suốt trong 'Blue Beetle'. Ảnh: Warner Bros.

Blue Beetle là bộ phim siêu anh hùng hiếm hoi ra mắt gần đây không mang yếu tố du hành thời gian hoặc đa vũ trụ. Có thể ví von đây là hương vị lạ trong một bữa tiệc ngập tràn các thuyết rối rắm, ngụy khoa học về không gian, thời gian, vũ trụ của MCU và DCU.

Theo nhận định của Independent, sự thất bại doanh thu phòng vé của Ant-Man and the Wasp: Quantumania và The Flash vào đầu năm nay là dấu hiệu cho thấy khán giả đã mệt mỏi với dòng phim du hành thời gian, đa vũ trụ.

Tuy nhiên, cũng có những điểm trừ nhất định trong Blue Beetle. Cốt truyện đơn giản và motif quen thuộc hầu như không gây bất ngờ, bản thân nhân vật siêu anh hùng chính cũng không đặc biệt hay nổi tiếng.

Cao trào của bộ phim dẫn đến cuộc đấu hỗn loạn với kết thúc dễ đoán. Khán giả có thể nhận ra đã từng xem không ít lần những trận chiến như vậy trên màn ảnh rộng nhiều năm qua. Thậm chí, mức độ kịch tính còn có phần ‘nhẹ đô’ so với một số bom tấn siêu anh hùng khác.

Một điều khá đáng tiếc là Blue Beetle chưa khai thác nhiều tính cách của Khaji-Da, một trợ lý ảo kiểu Jarvis của Iron Man nhưng có suy nghĩ riêng, thậm chí trong một số trường hợp còn ‘chiếm quyền chủ thể’ sau một lời xin phép lịch sự và hình thức.

Blue Beetle nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả ngay trong ngày đầu công chiếu. Tại thị trường trong nước, số liệu của Box Office Việt Nam ghi nhận Blue Beetle có doanh thu cao thứ 2 trong ngày 18/8 (sau bom tấn Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan).

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Blue Beetle nhận được 76% điểm tươi và 91% điểm từ khán giả, một con số không cao nhưng vẫn đáng khích lệ đối với dòng phim siêu anh hùng.

Trailer 'Blue Beetle':