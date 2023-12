{"article":{"id":"2224459","title":"Công an Hà Nội khuyến cáo đặc biệt về PCCC nhà ở trong ngõ nhỏ, hẻm sâu","description":"Nhiều vụ cháy trong các ngõ, hẻm sâu ở Hà Nội xảy ra vào thời điểm đêm tối và rạng sáng. Đây là những nơi lực lượng PCCC&CNCH khó tiếp cận, rất cần kỹ năng xử lý tại chỗ của người dân từ thời điểm ban đầu.","contentObject":"<p>Theo Công an TP Hà Nội, nhiều vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm tối và rạng sáng, nhà dân bị cháy nằm trong các ngõ, hẻm... nên người dân đã tự triển khai được các bước chữa cháy tại chỗ ban đầu.</p>

<p>Tuy nhiên, khi phát hiện cháy, lửa đã phát triển trên diện rộng; vị trí cháy nằm sâu trong ngõ, hẻm, khó tiếp cận gây cản trở cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý cháy và cứu nạn, cứu hộ.</p>

<p>Để hạn chế tối đa khả năng xảy ra cháy, nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp, quy định an toàn PCCC tại hộ gia đình. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. </p>

<p> Cụ thể, không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng; trường hợp đã lắp thì phải bố trí ô cửa chốt trong, chuẩn bị sẵn thang, thang dây, dây tự cứu, mặt nạ phòng độc và dụng cụ phá dỡ... để thoát nạn khi cháy xảy ra.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hieu7568-1-893.jpg?width=768&s=qQJnaSuP4HXsrwYmF5gOKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hieu7568-1-893.jpg?width=1024&s=N3CnJh0I_Djqm7-dy3Bqmw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hieu7568-1-893.jpg?width=0&s=22b3r2hreW6KivjQ_3NnFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hieu7568-1-893.jpg?width=768&s=qQJnaSuP4HXsrwYmF5gOKA\" alt=\"W-hieu7568-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hieu7568-1-893.jpg?width=260&s=7hcNfnwZqQi-7qFEZKC9hA\"></picture>

<figcaption>Các hộ gia đình cần trang bị bình cứu hỏa xách tay, thang dây, mặt nạn phòng độc...</figcaption>

</figure>

<p>Lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera, thiết bị cảnh báo cháy sớm, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas; trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như: bình chữa cháy xách tay, thang dây thoát hiểm, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy, nước, xô thùng múc nước, chăn chiên,... để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.</p>

<p>Duy trì bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất dễ cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ.</p>

<p>Sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày, hạn chế khối lượng chất dễ cháy như xăng dầu, gas trong nhà ở.</p>

<p>Chủ động xây dựng, chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra (dự kiến lối thoát thứ 2, thứ 3 ngoài cửa chính) qua lô gia, ban công, cửa sổ, lối lên mái sang mái của nhà bên cạnh để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề (cửa cánh), hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn.</p>

<p>Có quy định rõ, thông báo cho các thành viên trong gia đình nơi để chìa khóa, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng...) trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng.</p>

<p>Bố trí khu vực bếp, nơi đun nấu hợp lý, cách xa khu vực kho để hàng hóa; sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt (tủ điện, ổ cắm điện) ít nhất 0,5m; không cản trở đường, lối thoát nạn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-man-hinh-2023-12-02-luc-152636-894.png?width=768&s=oe6kG-gMfLnSnHMSLzL42w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-man-hinh-2023-12-02-luc-152636-894.png?width=1024&s=5kfoac1sM_4vDv0p_l1HRQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-man-hinh-2023-12-02-luc-152636-894.png?width=0&s=6NRjk2wT9gH0aTDPSYDGEA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-man-hinh-2023-12-02-luc-152636-894.png?width=768&s=oe6kG-gMfLnSnHMSLzL42w\" alt=\"anh man hinh 2023 12 02 luc 152636.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-man-hinh-2023-12-02-luc-152636-894.png?width=260&s=BQrYWr5Laf3fXG_K4Iu50w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Khi đun nấu, sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, phải có người trông coi; nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun xong phải khóa van bình gas trước, sau đó để lửa trên bếp cháy hết rồi mới tắt bếp.</p>

<p>Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến trên bàn thờ; khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.</p>

<p>Lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật an toàn PCCC, chống quá tải, chập mạch; chọn dây dẫn, cáp dẫn điện có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của các thiết bị điện; phải lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện có công suất lớn; không câu mắc tùy tiện; không để hàng hóa, đồ dùng dễ cháy gần thiết bị tiêu thụ điện, bóng điện, ổ cắm, cầu dao.</p>

<p>Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không nên sạc điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện qua đêm; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra việc sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, tắt thiết bị điện không sử dụng (như: bình nóng lạnh, bình đun nước, bếp điện, máy giặt...).</p>

<p>Đặc biệt, không giao cho trẻ em thực hiện việc đốt vàng mã. Hạn chế giao trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa, bếp điện để đun nấu nhằm đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng. Không giao cho trẻ sử dụng bàn là, lò vi sóng, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác, vì việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn. 