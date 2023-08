Chiều 14/8, Công an TP Hà Nội ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container. Buổi ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Phòng CSGT Công an TP đến 30 điểm cầu là Công an các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP quán triệt sáu nội dung trọng tâm của đợt tổng kiểm soát.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Theo đó, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP và 30 Đội CSGT - Trật tự của các quận, huyện, thị xã... phải chú trọng vào công tác tuyên truyền, xác định công tác tuyên truyền là "đi trước mở đường", vận động quần chúng nhân dân tự ý thức, trách nhiệm và chủ động cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm đến lực lượng công an.

"Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm theo quy trình, quy định của Bộ Công an; không lợi dụng việc tổng kiểm soát để dừng phương tiện, kiểm tra tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm và có hành vi tham những, tiêu cực. Nghiêm cấm các hành vi sửa xóa dữ liệu trên thiết bị nghiệp vụ hoặc không xử lý triệt để các hành vi vi phạm, chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ...", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6

Cũng tại buổi ra quân, Trung tá Phạm Văn Chiến- Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thay mặt các Đội thuộc Phòng CSGT và 30 Đội CSGT - Trật tự Công an các quận, huyện, thị xã... thể hiện quyết tâm xử lý triệt để các vi phạm của ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container.

Lực lượng CSGT Đội 6 hóa trang bắt tốc độ xe khách chạy rùa bò

Sau buổi ra quân, đồng loạt các Đội thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và 30 Đội CSGT - Trật tự của Công an các quận, huyện, thị xã... tiến hành xử lý vi phạm.

Ghi nhận tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiến hành xử lý hàng loạt ô tô khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định và chạy tốc độ rùa bò đón khách.

Ngoài việc bị xử phạt các tài xế vi phạm còn phải ký cam kết không tái phạm

Cũng trong chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xử phạt 4 tài xế xe khách có hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại khu vực trước cửa Bến xe Giáp Bát.

Anh N.M.H., tài xế xe khách chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình trình bày với lực lượng CSGT, do xe quá vắng khách nên buộc phải chạy "rùa bò" xung quanh bến để bắt khách. Sau lần bị xử phạt này, tài xế này nói sẽ chấp hành nghiêm các quy định.

Ngoài việc xử phạt, lực lượng CSGT sẽ tuyên truyền cho tài xế biết lỗi vi phạm

Đội CSGT đường bộ số 14 thực hiện tổng kiểm soát ô tô khách trên đường Giải Phóng

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container trên toàn quốc. Kế hoạch được triển khai từ 1/8 đến ngày 15/10 và được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 1/8 đến 14/8) sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 đến 15/10).