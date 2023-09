Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - Đại tá Lê Quý Thường vừa có báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về việc người dân phản đối, chặn xe chở tro, xỉ của Công ty Điện lực Jaks Hải Dương (Điện lực Jaks). Đại tá Thường cho rằng, đây là việc làm nóng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xem xét yếu tố bất thường trong việc chặn xe

Để ổn định tình hình, Công an thị xã Kinh Môn đã vào cuộc xác minh. Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có “yếu tố khác” trong việc người dân chặn xe để phản đối việc vận chuyển tro, xỉ từ nhà máy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương nêu nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề chuyển giao tro xỉ tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì.

Vẫn lấy lý do quá trình vận chuyển gây ô nhiễm, ngày 1/9, người dân tiếp tục hô hào nhau ra chặn xe chở tro, xỉ từ nhà máy. Họ mang theo băng rôn được in sẵn, kéo theo cả người già và trẻ nhỏ tham gia. Việc này làm cho tình hình an ninh, trật tự phức tạp.

"Phải xem xét, làm rõ động cơ và mục đích người dân cứ kéo nhau ra đường là để làm gì. Ở đây không còn đơn thuần là câu chuyện môi trường mà còn có yếu tố khác", Đại tá Thường nhận định.

Chính quyền địa phương chỉ ra yếu tố bất thường

Hai chủ tịch xã quản lý địa phận doanh nghiệp hoạt động cũng báo cáo về tình hình thực tế và có nhận định tương tự.

Theo ông Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch UBND xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn), gần đây, Điện lực Jaks đã ký thêm với 1 đơn vị vận chuyển tro, xỉ từ silo nhà máy ra cảng, để đưa xuống tàu thuỷ mang đi.

“Trước đây, công ty chỉ ký với một đối tác. Việc vận chuyển tro xỉ có ô nhiễm, bị người dân phải đối. Mới đây, khi doanh nghiệp thứ 2 vào ký vận chuyển tro, xỉ song song với công ty cũ thì tình hình trở nên phức tạp. Nhiều người dân không phải là người địa phương cũng kéo nhau ra đường để chặn xe của công ty mới được ký hợp đồng.

Đơn vị mới này vận chuyển tro, xỉ bằng ô tô từ nhà máy theo đường công vụ ra cảng để cho lên tàu thuỷ mang đi tiêu thụ. Việc này gần như không ảnh hưởng, tuy nhiên, không hiểu vì sao, người dân vẫn ra chặn xe để phản đối. Chúng tôi nhận định, đã có động cơ khác trong việc này”, ông Nhặn nói.

Yêu cầu tiếp tục tạm dừng chuyển giao tro, xỉ

Liên quan đến việc Công ty Điện lực Jaks chuyển giao vận chuyển chất thải tro, xỉ gây ô nhiễm môi trường, chiều 5/9, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chủ trì cuộc họp và nghe các ban ngành, đơn vị liên quan báo cáo.

Phó Chủ tịch tỉnh Lưu Văn Bản một lần nữa yêu cầu Công ty Điện lực Jaks tiếp tục tạm dừng chuyển giao tro, xỉ từ 0h ngày 6/9 cho đến khi được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Công ty Điện lực Jaks cần quan tâm hơn đến đời sống các hộ dân quanh khu vực nhà máy. Cụ thể, công ty cần phối hợp với thị xã Kinh Môn hỗ trợ các hộ dân gần nhà máy làm đường giao thông, xây trường học,...

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Điện lực Jaks cho biết: Mọi thủ tục liên quan đến việc lắp đặt thêm các thiết bị giảm thiểu bụi trong việc chuyển tro, xỉ sẽ được hoàn thiện chậm nhất vào ngày 15/9.

Như đã đưa tin, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty Điện lực Jaks dừng chuyển giao tro, xỉ để khắc phục các nguy cơ về môi trường. Tuy nhiên, 1 tháng qua, Công ty cổ phần Đông Hải 27/7 không chấp hành yêu cầu mà ngang nhiên đưa tro, xỉ ra khỏi nhà máy để đi tiêu thụ.