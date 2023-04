Thượng tá Trần Quốc Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05 - Công an tỉnh Quảng Nam) cho hay, từ thực trạng hiện nay, trẻ em ít được tiếp cận với vấn đề an toàn trên không gian mạng, do vậy việc nâng cao nhận thức tự bảo vệ mình trên không gian mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng mạng không an toàn của trẻ em Việt Nam hình thành từ nhiều năm nay do thiếu định hướng.

Ảnh: Công an cung cấp

Phòng PA05 nhận thấy phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Theo thượng tá Trần Quốc Tuấn, đây là nhóm đối tượng mà tội phạm mạng thường nhắm tới trong thời gian qua và tiếp tục là mục tiêu trong thời gian tới mà tội phạm mạng sẽ triệt để khai thác. Khi tham gia hoạt động trên không gian mạng hầu hết trẻ em chưa được trang bị các kiến thức an toàn cơ bản như: Đánh cắp danh tính, bắt nạt qua mạng, mua bán người, xâm hại tình dục, lừa đảo trực tuyến…

Báo cáo tại Diễn đàn “Phụ nữ, An ninh mạng và STEM” được tổ chức hôm 29/3 cho thấy, 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ.

Từ thực tế trên, Phòng PA05 đã biên tập các video, bài viết, hình ảnh nhằm trang bị kiến thức cho trẻ em và phụ nữ tự bảo vệ mình và tương tác an toàn trên môi trường mạng tại fanpage Facebook có tên “Phòng An ninh Mạng và PCTP Sử Dụng Công Nghệ Cao Công an Quảng Nam” (facebook.com/ policeanninhmangquangnam, ID: 100090201267527).

Những thông tin đăng tải trên Fanpage này sẽ góp phần kiến tạo hệ quy chuẩn, quy tắc đạo đức trên không gian mạng; kêu gọi, giúp lan tỏa và nhân rộng chương trình giáo dục Trẻ em về “An toàn trên không gian mạng”. Từ đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.