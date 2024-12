Cụ thể, chiều 10/12, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn đến nhận nhiệm vụ, làm Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.

Trưởng Công an thị xã Kinh Môn Nguyễn Ngọc Ánh nhận hoa chúc mừng khi được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dân, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh giữ chức Trưởng Công an huyện Kim Thành.

Đồng thời, điều động Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Kim Thành đến nhận công tác, giữ chức Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng; điều động Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức Trưởng Công an thị xã Kinh Môn; bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Anh Tiến, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh làm Trưởng Phòng Tham mưu.

Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Phòng Tham mưu được điều động giữ chức Trưởng Công an thị xã Kinh Môn.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng quyết định điều động Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, bổ nhiệm làm Trưởng Công an thành phố Chí Linh; điều động Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng làm Trưởng Công an TP Hải Dương.