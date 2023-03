Mới đây, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời làm việc đối với bà Trương Thị Việt Hà (55 tuổi, ngụ quận 3) liên quan đến nội dung bà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở Bình Dương) và đồng bọn có hành vi vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà trên mạng xã hội.

Được biết, đây là lần thứ 4 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời làm việc với bà Hà về nội dung trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CACC

Bà Hà xác nhận, trước đây, mình và bà Nguyễn Phương Hằng từng là bạn với nhau. Nhưng bà Hà lại là người sớm nhất đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, từ tháng 3/2021.

Ban đầu, bà Hà gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an nhưng sau đó được chuyển về Công an TP.HCM. Các buổi làm việc trước đây, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật.

Bà Hà nói: “Nếu bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận thức được hành vi sai trái, công khai xin lỗi thì tôi sẽ đề nghị cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bà ấy”.

Theo đơn tố cáo của bà Hà, trong các buổi livestream trên nền tảng Youtube vào tháng 5, tháng 8/2021 và trên các tài khoản facebook của bà Hằng, các trợ lý có những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, làm nhục và mang tính chất quy chụp đối với bà.

Bà Hà liệt kê tổng số 16 clip có nội dung xúc phạm, làm nhục bà.

Theo bà Hà, nguyên nhân dẫn đến việc trên, là do trước đây bà Nguyễn Phương Hằng có nhắn tin vay mượn tiền nhưng bà không đồng ý. Không hiểu vì sao tin nhắn này bị lộ ra ngoài, dẫn đến bà Hằng bực tức rồi nói những điều không đúng sự thật về bà.

Ngoài việc tố cáo bà Hằng, bà Trương Thị Việt Hà còn gửi đơn tố cáo hai Youtuber khác gồm: Ngô Thanh Long (37 tuổi, quê Đồng Nai, là chủ tài khoản Youtube Long Ngô) và Lê Duyên (52 tuổi, quê Kiên Giang, là chủ tài khoản Youtube Mai Duyên TV – Duyên Mai) về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’’.

Theo tìm hiểu, hai tài khoản Youtube nói trên đã “ăn theo” bà Nguyễn Phương Hằng, có những clip, buổi livestream xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà Hà.

Riêng về Youtuber Long Ngô, bà Hà xác định, người này có 10 buổi livestream để bôi nhọ, bêu xấu bà.

Diễn biến mới nhất, ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã mời làm việc đối với bà Hà liên quan đến nội dung tố cáo Youtuber Long Ngô. Tại đây, bà Hà đã cung cấp cho cơ quan công an một USB chứa nội dung là các clip mà Long Ngô có đề cập đến bà.

Hiện cơ quan công an đang giám định các phát ngôn ở các clip để xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 3/2022 đến nay, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Rất nhiều người đã tố cáo bà Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an xung quanh nội dung các buổi livestream của bà. Tuy nhiên, bà Hằng cũng tố cáo khoảng 35 người khác liên quan đến tranh chấp trên mạng xã hội.

Tiến trình mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 3 người là trợ lý, nhân viên của bà Hằng và Tiến sĩ - giảng viên Đặng Anh Quân, là khách mời cũng là cố vấn pháp lý cho bà Hằng.

Về những người bị bà Hằng tố cáo, mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam luật sư – nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ.

Những người nói trên bị khởi tố cùng về tội danh như bà Hằng.