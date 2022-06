Tạm đình chỉ đại uý công an Gò Vấp dính líu đến dịch vụ làm nhanh CCCD

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, qua thông tin báo chí phản ánh về việc dịch vụ làm nhanh căn cước công dân tốn phí xảy ra tại Công an quận Gò Vấp, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Thanh Tra Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp để xác minh làm rõ và xử lý nghiêm.

Trước mắt Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với Đại uý Lê Ngọc Minh (36 tuổi), là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận Gò Vấp để phục vụ việc xác minh, kiểm điểm, xử lý.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến Đại uý Công an quận Gò Vấp, Ban giám đốc Công an TP.HCM có những chấn` chỉnh trong việc làm CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: VietNamNet

Người đại diện Công an TP.HCM cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy vi phạm Đại uý Lê Ngọc Minh có tính chất đơn lẻ, đã lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an TPHCM.

Đến nay, Thanh tra Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp đã xác minh ban đầu thông tin liên quan đến thông tin có đường dây làm dịch vụ CCCD gắn chíp tốn phí xảy ra tại Công an quận Gò Vấp.

Cụ thể, thông tin xác minh cho hay, ngày 26/4 ông Trần Hữu Ngọc thấy tài khoản Facebook Hanh Vu có đăng nội dung “Làm căn cước công dân (CCCD) nhanh chóng, thời gian từ 3-5 ngày”, nên đã liên hệ qua messenger.

Tài khoản Facebook Hanh Vu “ra giá” với ông Ngọc là giá làm CCCD gắn chíp lấy nhanh là 3,5 triệu đồng. Khi ông Ngọc đồng ý, Hanh Vu hẹn ông Ngọc 10h sáng 28/4 đến trụ sở Công an quận Gò Vập, khu vực của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để có người hường dẫn.

Khi đến đây, ông Ngọc gặp Đại uý Lê Ngọc Minh. Sau khi ra về, ông Ngọc được chủ tài khoản Facebok Hanh Vu thông báo chiều 4/5 sẽ có CCCD của ông. Đến hẹn, ông Ngọc liên hệ thì Hanh Vu thông báo hôm sau.

13h chiều 5/5 có một người liên lạc hẹn ông Ngọc đến một địa điểm ở đường Nguyễn Văn Lượng, phường 11 để nhận CCCD. Khi ông Ngọc nhận CCCD từ một shipper tên Nguyễn Trần Khánh Duy thì lực lượng chức năng có mặt mời ông Ngọc cùng người shipper về trụ sở công an phường làm rõ.

Khi xác định thộng tin có liên quan đến Đại uý Lê Ngọc Minh, ngày 6/5 Công an quận Gò Vấp có quyết định tạm đình chỉ đối với cán bộ này và đồng thời chuyển hồ sơ cho Thanh tra Công an quận để xác minh, xử lý.

Hiện, Công an quận Gò Vấp đã có báo cáo chi tiết vụ việc đến Ban giám đốc Công an TP.HCM và có đề nghị về hình thức xử lý đối với Đại uý Lê Ngọc Minh.

Từ vụ việc liên quan đến Đại uý Lê Ngọc Minh, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có những chấn chỉnh, phòng ngừa. Theo chỉ đạo này, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác thực hiện đề án 06 tại các đơn vị; cũng đồng thời kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và công tác xử lý vi phạm hành chính đã kết hợp kiểm tra nội dung trên tại 11 đơn vị trực thuộc.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và trả thẻ CCCD, tạo điều kiện để người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hạn chế nguyên nhân phát sinh tiêu cực.

Công an TPHCM tăng thêm số điểm cấp CCCD trên địa bàn TP từ 34 điểm lên 46 điểm và tiến hành đa dạng các hình thức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, giải đáp các thắc mắc về việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD và trả thẻ CCCD.