Đến TP.HCM làm căn cước, ông Lê Tùng Vân lập tức bị Công an Long An triệu về địa phương

Ngày 7/6, mạng xã hội lan truyền thông tin “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân (90 tuổi) - người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) - xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân gắn chíp.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân. Ảnh: Mạng xã hội

Ông Lê Tùng Vân là một trong 7 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai” bị khởi tố về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Các bị can khác đã bị bắt tạm giam, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về thông tin này, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận, có vụ việc ông Lê Tùng Vân đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng xuất hiện tại TP.HCM. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Vị này nói thêm về trường hợp bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn rời khỏi địa phương, cơ quan điều tra sẽ xem xét, tuỳ vào mức độ sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Được biết, ông Lê Tùng Vân, nguyên quán tại Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nơi đăng ký thường trú của ông là nhà số 39C đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM. Từ năm 2015 ông Lê Tùng Vân về sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" và tổ chức một số hoạt động vi phạm pháp luật tại đây.

Trang Nguyên