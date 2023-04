Theo WSJ, nếu không có gì thay đổi, Sega Sammy Holdings sẽ đạt thoả thuận mua lại công ty sở hữu trò chơi di động “Angry Birds” ngay trong tuần này.

Sega Sammy, tập đoàn giải trí có trụ sở tại Nhật Bản, thành lập vào năm 2004 thông qua thương vụ hợp nhất giữa công ty máy đánh bạc Sammy Corp và nhà sản xuất trò chơi điện tử Sega. Tập đoàn này cung cấp hàng loạt sản phẩm giải trí bao gồm game tiền xu (arcade), đồ chơi và nội dung video hoạt hình.

Angry Birds là tựa game di động đầu tiên cán mốc 1 tỷ lượt tải về

“Angry Birds” là một trong những tựa game di động tiên phong, có lối chơi đơn giản nhưng gây nghiện, được phát hành vào năm 2009, thời điểm smartphone vẫn còn sơ khai. Đây là trò chơi di động đầu tiên đạt 1 tỷ lượt tải xuống, và cán mốc 5 tỷ lượt tải trong năm ngoái.

Rovio, có trụ sở và niêm yết tại Phần Lan, đã tung ra nhiều phần tiếp nối sự thành công của trò chơi này, thậm chí làm cả phim truyền hình. Tuy nhiên, công ty không thể nhân rộng thành công của “Angry Birds” sang những tựa game sau đó và dần bị lu mờ bởi những đối thủ mới trong những năm gần đây.

Trước khi đàm phán với Sega, Rovio từng được cho là đã liên hệ bán mình cho Playtika Holding, công ty đối thủ có trụ sở tại Israel với giá 800 triệu USD, nhưng không đạt được đồng thuận.

Theo Newzoo BV, chi tiêu tiêu dùng toàn cầu cho trò chơi di động đã giảm 6,4% trong năm ngoái, xuống còn 92,2 tỷ USD. Sự suy giảm của lĩnh vực sau giai đoạn bùng nổ thời kỳ đại dịch, đã làm nóng hoạt động mua bán, sáp nhập trong thị trường vốn đã sôi động.

Năm ngoái, Take-Two Interactive Software Inc đồng ý mua lại nhà sản xuất game FarmVille Zynga với giá 11 tỷ USD. Tiếp đó, Microsoft cũng đạt thoả thuận lên tới 75 tỷ USD thâu tóm Activision Blizzard Inc, công ty đang sở hữu thương hiệu game Call of Duty và Candy Crush. Cũng trong năm 2022, tập đoàn Sony đồng ý mua lại Bungie, studio tạo ra loạt game Halo và Destiny với giá khoảng 3,6 tỷ USD.

The WSJ