Ngày 30/9, xe khách BKS 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai làm 5 người chết, 4 người bị thương. Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính - tài xế xe Thành Bưởi - để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, trong đó yêu cầu kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn. Do đó, từ ngày 5-18/10, Sở GTVT TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Đến ngày 26/10, Sở GTVT TP.HCM công bố kết quả kiểm tra cho thấy Công ty Thành Bưởi có hàng loạt vi phạm liên quan việc chấp hành quy định và điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách. Hiện nay, phía Công an TP.HCM cũng đang trong quá trình làm việc với các Cục Thuế TP.HCM, Lâm Đồng để điều tra về dấu hiệu trốn thuế của Công ty Thành Bưởi cũng như những cá nhân liên quan đến doanh nghiệp vận tải này.