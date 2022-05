Công ty Trung Quốc có thể mất hàng triệu đơn hàng màn hình iPhone 14

Theo AppleInsider, BOE bị Apple phát hiện tự ý thay đổi độ rộng mạch của bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) trên màn hình mà họ cung cấp cho iPhone 13 hồi tháng 2/2022.

Apple đã cho ngừng sử dụng và giờ đây BOE đứng trước nguy cơ mất toàn bộ đơn đặt hàng màn hình OLED cho iPhone 14.

iPhone 14 có thể sẽ dùng màn hình của Samsung Display và LG Display

The Elec dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, BOE đã cử một giám đốc điều hành cấp C, có thể là giám đốc công nghệ hoặc thậm chí là giám đốc điều hành cấp cao, đến trụ sở chính của Apple. Người này cùng một số nhân viên không xác định đã trình bày lý do tại sao họ thay đổi thiết kế.

Chưa có thông tin về việc Apple phản ứng như thế nào, nhưng The Elec cho biết nhóm của BOE đã yêu cầu công ty phê duyệt việc sản xuất tấm nền OLED cho iPhone 14. Tuy nhiên, phía Apple vẫn chưa đưa ra phản hồi.

The Elec ước tính BOE sẽ nhận được 30 triệu đơn đặt hàng màn hình OLED nếu không có sự cố này. Báo cáo cũng cho biết nhiều khả năng đơn hàng màn hình iPhone 14 này sẽ được chuyển cho Samsung Display và LG Display.

Tuy nhiên, việc sản xuất màn hình iPhone 14 dự kiến ​​sẽ không bắt đầu trước tháng 6.

Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt 4 phiên bản iPhone mới vào tháng 9 tới, gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong đó, iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ có màn hình 6.1 inch, còn iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max sẽ có màn hình 6.7 inch.

Hải Phong (theo Appleinsider)