Chiều tối 9/9, tại họp báo Chính phủ, báo chí đặt câu hỏi về kết luận điều tra vụ Việt Á cho thấy, một số lãnh đạo dù nhận số "tiền cảm ơn" lớn nhưng không bị truy tố tội nhận hối lộ.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an giải thích rõ, cùng một hành vi nhận tiền, bị can này bị khởi tố tội danh này, bị can kia khởi tố tội danh kia là do phương thức, cách thức và hoàn cảnh nhận tiền của các bị can trong vụ Việt Á rất khác nhau.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an

Có bị can đặt yêu cầu, thỏa thuận, điều kiện với đối tượng đưa tiền và họ nhận tiền xong mới xử lý công việc. Có bị không đưa ra yêu cầu, điều kiện hay thỏa thuận nào trong việc xử lý công việc đó cả. Họ nhận tiền, nhận quà sau khi công việc đã hoàn thành, nhưng vẫn bị xử lý hình sự.

“Hành vi, động cơ khác nhau trong việc nhận tiền thì sẽ bị xử lý khác nhau”, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh. Trong vụ Việt Á, Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can, và 6 tội danh.

“Việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố các bị can về các tội danh trên đã được Bộ Công an tiến hành khoa học, thận trọng, khách quan, toàn diện, triệt để, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Việc này đã được quán triệt thực hiện theo tinh thần "vừa nhân văn, nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc" mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo, có sự phân hóa rõ từng bị can, từng hành vi.

"Kết luận điều tra cũng được đánh giá toàn diện, xác định rõ tình tiết nào là tăng nặng, tình tiết nào là giảm nhẹ trách nhiệm, tình tiết nào là khoan hồng trên nguyên tắc không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.