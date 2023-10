Sam Bankman-Fried trở thành tỷ phú USD trẻ nhất thế giới trước khi bước sang tuổi 30, một trong những ông trùm quyền lực hàng đầu của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ đế chế FTX đổ sụp, hàng tỷ USD bốc hơi về con số 0, trong khi Sam Bankman-Fried phải ngồi tù, chờ ngày xét xử.

Điều trớ trêu là quyển sách Going Infinite của tác giả, nhà báo tài chính Michael Lewis, viết về sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế tiền mã hóa FTX cũng như cá nhân Sam Bankman-Fried, lại xuất bản đúng ngày nhân vật này đối mặt với phiên luận tội đầu tiên tại tòa án.

Bìa sách 'Going Infinite' của tác giả Michael Lewis. Ảnh: Penguin.

Bối cảnh ra đời kỳ lạ

Michael Lewis, tác giả của các đầu sách bán chạy như The Blind Side, The Big Short, Moneyball đã dành nhiều tháng để phỏng vấn Sam Bankman-Fried và các lãnh đạo chóp bu của sàn giao dịch tiền mã hoá FTX, đồng thời được phép tiếp cận trụ sở chính của công ty tại Bahamas để tìm tư liệu cho quyển sách Going Infinite. Đó là thời điểm trước tháng 11/2022.

Tác giả bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị cho việc viết sách từ lúc Sam Bankman-Fried còn trên đỉnh vinh quang của ngành công nghiệp mới nổi.

“Một người bạn đến gặp và nói: Tôi đang nghĩ đến việc thực hiện thương vụ kinh doanh lớn với một người mà tôi không quen biết. Anh ấy tên là Sam Bankman-Fried. Không ai biết anh ta là ai, từ đâu xuất hiện. Forbes nói rằng anh ấy có tài sản trị giá 23 tỷ USD, 29 tuổi… Bạn có thể giúp tôi hiểu được anh ta không?”, Michael Lewis kể lại cơ duyên với việc bắt tay vào tìm hiểu về Sam Bankman-Fried và FTX.

Bạn của Lewis muốn ông tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật quyền lực của thế giới tiền mã hoá. Một cuộc hẹn đã diễn ra, cuối cùng, tác giả được Sam Bankman-Fried trao cho quyền tiếp cận mọi ngóc ngách của FTX đề viết Going Infinite. Đó là thời gian trước tháng 11/2022.

Chỉ vài tuần sau, trong khi Lewis vẫn bắt đầu lên ý tưởng cho quyển sách, sóng gió đã ập đến với FTX. Sàn giao dịch vỡ nợ, công ty tuyên bố phá sản, ông trùm Sam Bankman-Fried đối mặt với hàng loạt cáo buộc lừa đảo.

Theo mô tả của Telegraph, Lewis đi loanh quanh trong các ngôi làng bỏ hoang suốt nhiều tháng liền để tự tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Cuối cùng, tác giả không có câu trả lời nào. Cách thức hoạt động và lý do chính xác về sự sụp đổ của đến chế Sam Bankman-Fried vẫn còn là ẩn số.

‘Đại gia Gatsby’ của thế giới tiền điện tử

Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản, Going Infinite là một câu chuyện giàu cảm xúc về nhân vật bí ẩn, chịu trách nhiệm cho vụ sụp đổ tài chính ngoạn mục nhất thế kỷ 21.

Bankman-Fried được miêu tả trong Going Infinite là người đàn ông có "kiểu tóc của một kẻ mất trí", lúc nào cũng mặc quần đùi nhưng không có kỹ năng xã hội, chơi game liên tục trong các cuộc họp, thích vung tiền quảng cáo cho các ứng cử viên mình thích trước bầu cử.

Tác giả cũng cho rằng Bankman-Fried là người ảo tưởng và thường đối xử lạnh lùng với đồng nghiệp, một doanh nhân trẻ “nghĩ rằng người trưởng thành không có nhiều ý nghĩa” và để lại đống bừa bộn cho người khác dọn dẹp.

Ở thời kỳ đỉnh cao, khi FTX là sàn giao dịch tiền mã hoá lớn thứ 2 thế giới, xử lý khối tài sản hàng chục tỷ USD, Sam Bankman-Fried sống xa hoa trong căn hộ trị giá 30 triệu USD, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc linh đình, đi lại bằng chuyên cơ riêng.

“Tôi đã hỏi Sam Bankman-Fried rằng muốn mức giá bao nhiêu để bán FTX, đi làm việc khác thay vì kiếm tiền. Suy nghĩ một chút, cuối cùng, anh ta nói: ‘150 tỷ USD’. Song Sam nói thêm rằng anh ta muốn con số vô tận”, Lewis cho biết.

Sam Bankman-Fried trong lần xuất hiện trước toà án vào tháng 12/2022. Ảnh: Bloomberg.

Ông trùm của thế giới tiền điện tử từng sở hữu hàng chục tỷ USD khi chưa tròn 30 tuổi. Nhưng hiện tại, ở tuổi 31, Sam Bankman-Fried bị giam tại một nhà tù ở Manhattan (Mỹ), bị buộc tội biển thủ 9 tỷ USD tiền khách hàng gửi vào FTX. Phiên toà xét xử vụ án đã bắt đầu từ ngày 3/10, đúng thời điểm phát hành của Going Infinite.

Quyển sách chỉ là một phần của câu chuyện, phần còn lại sẽ được làm sáng tỏ tại phiên toà dự kiến kéo dài trong 6 tuần. Sam Bankman-Fried đối mặt với 7 tội danh gian lận và lừa đảo, liên quan đến sự sụp đổ của FTX và hệ sinh thái quanh sàn giao dịch này. Nếu bị kết án, Gatsby của thế giới tiền điện tử có thể nhận hình phạt tù lên đến 100 năm.