Cuốn sách giúp bạn trẻ hiểu hơn về công nghệ

Cuốn sách Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo (1980 Books và NXB Thanh Niên phối hợp phát hành) là tựa sách mới nhất của tác giả Phạm Huy Hoàng - "Mr Code dạo" sở hữu trang blog với hơn 8 triệu lượt view dành cho những bạn trẻ theo đuổi ngành IT.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tác giả Phạm Huy Hoàng nhận được học bổng trị giá 18.000 bảng Anh và theo học Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Lancaster, Anh. Tại đây, anh vừa học vừa làm thêm ở phòng IT của trường với vai trò full-stack developer - tức là lập trình viên cả mảng front-end và back-end của sản phẩm. Sau một thời gian sinh sống và làm việc tại đây, Hoàng tự tin rằng mình có thể xin việc tại các công ty nước ngoài. Với trải nghiệm xin việc ở 5 quốc gia: Singapore, Thái Lan, Hà Lan, Áo, Đức trong 20 ngày, anh đã bị từ chối không dưới 5 lần nhưng cũng nhận được 5 lời mời làm việc. Trải qua những lần phỏng vấn đó, anh đã tích luỹ cho mình vô số kinh nghiệm cũng như trải nghiệm thú vị khi xin việc tại công ty nước ngoài.

IT đang là một ngành hot và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ nhưng tư liệu học tập còn quá ít. Với tâm huyết và những chia sẻ truyền động lực cho các bạn trẻ trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, Phạm Huy Hoàng đã cho ra mắt cuốn sách Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những kiến thức liên quan đến ngành IT mà tác giả còn đề cập tới những kinh nghiệm mà “Mr code dạo” đã học được như: cách deal lương, sắp xếp thời gian, kỹ năng mềm, ngôn ngữ lập trình nên học, con đường phát triển nghề nghiệp… Đây cũng chính là những hiểu biết quan trọng mà một lập trình viên cần phải có.

Tác giả ký tặng sách độc giả tại buổi ra mắt cuốn sách.

Nội dung cuốn sách cũng được tóm tắt khá ngắn gọn, lồng ghép một số câu chuyện vui để bạn đọc có thể cảm thấy thư giãn và tham khảo thêm thông tin một cách dễ dàng hơn. Không chỉ là những kiến thức chuyên ngành khô khan, những câu chuyện đời, chuyện nghề rất thật và nhiều cảm xúc qua lối viết giản dị nhưng dí dỏm sẽ mang đến cho người đọc cảm giác gần gũi, dễ tiếp thu và đồng cảm.

Những kinh nghiệm, bài học được tác giả đúc kết và tinh gọn rất sát với thực tế, giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như có nhiều góc nhìn hơn trong ngành Công nghệ. Nếu bạn đã, đang và sẽ theo đuổi con đường lập trình viên thì đây chắc chắn là cuốn sách vô cùng bổ ích, giúp bạn tự tin hơn khi bước vào hành trình theo đuổi ước mơ và nghề nghiệp chính bản thân mình.

Tình Lê