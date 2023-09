Sáng 1/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1998, ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về tội cướp giật tài sản.

Nghi can bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào khoảng 11h ngày 15/8, cháu Nguyễn Ngọc Hà M. (SN 2020, là con gái anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đang cầm điện thoại Iphone 6 chơi ở gần nhà thì bất ngờ bị thanh niên lạ mặt chạy xe máy qua giật lấy và bỏ chạy.

Lúc này, anh T. phát hiện ra nên chạy xe máy đuổi theo và giữ lại được thanh niên trên. Sau khi lấy lại được điện thoại, anh T. để người này đi và không trình báo công an, sau đó đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Nghi can làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động làm việc với bị hại là anh Nguyễn Văn T và xác định đối tượng cướp giật là Nguyễn Quốc Trưởng.

Tại cơ quan điều tra, Trưởng khai nhận, do bản thân nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp giật trên.