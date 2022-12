Cứu 6 người kẹt trong đám cháy ở Hà Nội, một trường hợp tử vong

Tối 6/12, đại diện Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 7 người trong một gia đình bị mắc kẹt, một người tử vong.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 2 tầng, chủ hộ là bà N.T.L. Trong đó, tầng 1 chia thành 4 gian thông nhau, tầng 2 chia thành 3 phòng ngủ và một phòng khách.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người. Trong đó, 6 người được công an phường và lực lượng dân phòng cứu ra ngoài an toàn.

Công an thị xã Sơn Tây cho biết, một nạn nhân tử vong là ông K.V.H. (SN 1950). Ông H. bị tai biến lâu năm, đang ngủ ở tầng một nên không kịp thoát ra ngoài.

Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.