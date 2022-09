Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án tử hình

Ông Phó Chính Hoa. Ảnh: China Daily

Theo China Daily, tòa án nhân dân Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm đã tuyên án tử hình đối với Phó Chính Hoa nhưng cho hoãn thi hành án hai năm. Tòa cũng kết án cựu quan chức này 14 năm tù vì tội lách luật.

Ngoài ra, tòa án cũng tước các quyền lợi chính trị, ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông này. Số tiền mà ông Phó Chính Hoa thu lợi bất chính cũng như tiền lãi từ đó sinh ra đã được thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Từ năm 2005 tới năm ngoái, ông Phó, 67 tuổi, đã lạm dụng quyền lực khi nắm nhiều vị trí công tác khác nhau, gồm cả Cục trưởng Công an Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Tư pháp, để hỗ trợ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong các hoạt động của doanh nghiệp của họ. Đổi lại, ông Phó nhận được các khoản hối lộ hơn 117 triệu NDT, trực tiếp hoặc thông qua người thân.

Ngoài ra, trong thời gian từ 2014-2015, khi ông Phó là lãnh đạo Cục Công an Bắc Kinh, ông đã che giấu bằng chứng về các tội ác nghiêm trọng mà em trai ông bị nghi ngờ phạm tội. Kết quả là, người em trai này đã trốn truy tố trong một thời gian dài.

Ông Phó Chính Hoa, người thuộc tỉnh Hà Bắc, trong suốt nhiều năm qua đã giữ hàng loạt vị trí trong hệ thống tư pháp và công an Trung Quốc. Ông giữ chức lãnh đạo Cục Công an Bắc Kinh vào năm 2010, Thứ trưởng Bộ Công an năm 2013 và Bộ trưởng Tư pháp năm 2018. Trước khi bị điều tra vì nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật vào tháng 10 năm ngoái, ông Phó là Phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề xã hội và pháp lý thuộc Quốc hội Trung Quốc.