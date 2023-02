Hai sản phụ bị đột quỵ thoát cửa tử, các dấu hiệu cần đề phòng

Chị N.T.H.T. (34 tuổi, quê Cần Thơ) có tiền sử đái tháo đường thai kỳ (tuần thứ 25). Khi thai 39 tuần, sản phụ T. bị tăng huyết áp nên phải nhập viện điều trị.

Sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ 4, bệnh nhân đột ngột yếu nửa người trái nên được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị với chẩn đoán “nhồi máu não bán cầu phải”.

Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh của sản phụ tiến triển rất nhanh. Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí cấp cứu, kiểm soát huyết áp và chuyển đến Khoa Đột quỵ.

Hiện bệnh nhân T. đã tỉnh táo. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực kết hợp tập vật lý trị liệu vận động. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô.

Trong khi đó, sản phụ T.T.C. (38 tuổi, quê Bạc Liêu) không biết mình mang thai do chu kỳ kinh nguyệt không ổn định. Gần đây, chị C. cảm thấy cơ thể bất thường như buồn nôn, chóng mặt. Người phụ nữ này đi khám thì bác sĩ thông báo đang mang thai ở tuần thứ 28-29.

Sau đó, chị C. đột ngột lơ mơ, co giật, nói khó được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Bác sĩ phát hiện chị C. bị xuất huyết não vùng thái dương phải, thai sống trong lòng tử cung.

Thai phụ được điều tri kiểm soát huyết áp. Bác sĩ hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, quyết định mổ lấy thai ngay để cứu con.

Ca mổ bắt con thành công, bé trai nặng 1,5kg ra đời nhưng bị suy hô hấp, được bác sĩ đặt nội khí quản, chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị.

Sản phụ C. được bác sĩ Khoa Đột quỵ điều trị nội khoa tích cực, thở máy, kháng sinh, chống phù não…

Hiện, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã ngưng thở máy… Còn bé trai sau khi chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ được bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe cải thiện tốt.

Bác sĩ Hà Tấn Đức, Trưởng Khoa Đột quỵ, cho biết, tai biến mạch máu não trong thai kỳ là một bệnh cảnh đặc thù.

Các dấu hiệu thường gặp của tai biến mạch máu não như: đột ngột chóng mặt, mất cân bằng, nhìn mờ một bên mắt, méo miệng, yếu, liệt tay chân, nói đớ, đau đầu dữ dội, lú lẫn, hôn mê.