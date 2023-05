Bồi thẩm đoàn ở New York hôm 9/5 yêu cầu ông Trump phải bồi thường tổng cộng 5 triệu USD. Ông Trump đang trong quá trình kháng cáo lại phán quyết này của tòa.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đang trong thời gian kháng cáo phán quyết của tòa trong vụ cựu nhà báo E. Jean Carroll kiện ông. Ảnh: CNN

Tờ New York Times đưa tin, bà Carroll hôm 22/5 đã nộp đơn kiện mới lên tòa án liên bang ở New York vì những lời nhận xét của cựu lãnh đạo Nhà Trắng về bà trong buổi tiếp xúc cử tri do đài CNN chủ trì, chỉ một ngày sau khi ông bị buộc phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ án dân sự nói trên.

Đơn kiện mới cáo buộc, các phát biểu của ông Trump tại sự kiện được phát trực tiếp trên truyền hình ngày 10/5 mang tính miệt thị. Bà Carroll yêu cầu “một khoản bồi thường thiệt hại rất đáng kể”.

Roberta Kaplan, luật sư của bà Carroll cho rằng, những nhận xét của ông Trump trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 10/5 “tạo ra sự nhạo báng đối với phán quyết của bồi thẩm đoàn và hệ thống tư pháp của Mỹ”, nếu cựu Tổng thống được phép lặp lại những phát biểu như vậy mà không bị xử phạt.