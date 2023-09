Ngày 10/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa Tạ Duy Ước. VKSND Tối cao phân công VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Trong vụ án này, bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga. Ảnh: Hoàng Giang/Pháp luật TP.HCM

Bị đưa ra xét xử với cùng tội danh còn có các bị cáo: Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng KH-TC Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Hà Huy Long (nguyên Phó Trưởng phòng KH-TC Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Phạm Thị Hạnh (nguyên Phó Trưởng phòng KH-TC Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh;

Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch NSJ Group), Trần Ngọc Thắng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF), Trần Thị Thanh Xuân (nguyên Tổng Giám đốc công ty MQF), Ngô Mạnh Hùng (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty MQF), Lê Long Hải (nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng Khu vực 3, Công ty NSJ), Lê Đại Tấn (nhân viên quan hệ khách hàng Khu vực 3), Phạm Việt Anh (nguyên Phó Phòng dự án, Công ty MQF), Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Phòng dự án Công ty MQF), Vũ Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty Gia Lộc), Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên Công ty Gia Lộc), Phạm Đức Chính (nhân viên thẩm định công ty Gia Lộc).

Riêng bị cáo Hoàng Thúy Nga còn bị truy tố thêm tội Đưa hối lộ.

Ngoài 17 bị cáo, tòa còn triệu tập nhiều người liên quan của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh; Công ty NSJ Group; Công ty định giá AIC…

Trong số các bị cáo, bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai. Bà Nga còn bị TAND TP Cần Thơ phạt 8 năm tù vì vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh này.

Theo cáo buộc, do quen biết bà Oanh từ trước nên đầu năm 2016, khi nắm được chủ trương đầu tư trang thiết bị y tế do Sở GD&ĐT Quảng ninh làm chủ đầu tư, bà Nga đến gặp bà Oanh tại Sở GD&ĐT để trao đổi về việc để các công ty của bà Nga trúng các gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục cho Sở GD&ĐT Quảng Ninh theo giá do bà Nga ấn định trước, và đã được bà Oanh đồng ý.

Bà Oanh đã giới thiệu và chỉ đạo ông Ngô Vui, Trưởng Phòng KHTC Sở GD&ĐT cùng các nhân viên cấp dưới phối hợp với bà Nga và các nhân viên thuộc Công ty NSJ thực hiện các thủ tục lập, triển khai thực hiện dự án, tổ chức đấu thầu.

Ông Ngô Vui đã giao cấp dưới liên hệ, làm việc với bà Nga và nhóm nhân viên Công ty NSJ thực hiện khảo sát lập dự án, các thủ tục dự án.

Sau đó bà Nga đã giao cho nhân viên Công ty NSJ phối hợp với các ông Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh để triển khai thực hiện các gói thầu; lập hồ sơ cho quân xanh, quân đỏ; chỉ đạo Ban hàng hóa thuộc Công ty NSJ liên hệ với các hãng sản xuất và Công ty trung gian để nâng giá các thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Theo đó giá sẽ cao hơn nhiều lần so với giá bán mà các hãng sản xuất báo giá, bán trực tiếp cho công ty NSJ, MQF và có giá gần bằng với giá trúng thầu của các gói thầu do Sở GD&ĐT Quảng Ninh là Chủ đầu tư (Hợp đồng nối, đẩy giá).

Đồng thời, để tránh bị phát hiện, Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu.

Cáo buộc cho rằng, bà Hoàng Thị Thúy Nga và Vũ Liên Oanh đã bàn và thống nhất chỉ định Công ty VNNew làm tư vấn lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi hợp thức hồ sơ thầu cả 6/6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục; chỉ định Công ty AIC và Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá do bà Nga ấn định trước.

Việc này nhằm đảm bảo để Công ty NSJ và các Liên danh NSJ – Toàn Thịnh trúng thầu qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.