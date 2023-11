Cuốn tiểu thuyết có diện mạo khá ấn tượng: bìa sách do họa sĩ Clove Trần thiết kế; tiêu đề trên mặt sách là dây curoa của băng cassette cũ, họa sĩ đính lại bằng đinh nhỏ rồi xóa các nét của đinh in lên khi hậu kỳ tạo cảm giác chân thật.

Bìa sách được thiết kế rất ấn tượng.

Thành Luke viết For The Beginning, L trong khoảng thời gian cả nước giãn cách vì dịch Covid-19. Điều thú vị là các chương sách được đặt theo tên ca khúc của ban nhạc Cá Hồi Hoang như: Hiệu ứng cuối cùng, Như lúc ban đầu, Gấp gáp, Quả bóng màu hồng, Chúng ta đều muốn một thứ…

For The Beginning. L được chia thành 14 chương, nói về Bin, Luka, Maru và Lola, Sách do Nhà xuất bản Văn học xuất bản, Bestbooks Vietnam phát hành. Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc tái ngộ tình cờ giữa hai người bạn thân cùng lớn lên ở thành phố Đà Lạt, Bin và Luka. Với những kỷ niệm, nỗi đau và biến cố được kể trong quá khứ, họ cùng Maru và Lola có sự liên kết với nhau bằng chiếc máy cassette có khắc dòng chữ dang dở "For The Beginning. L".

Lấy bối cảnh chính ở Sài Gòn và Đà Lạt, các nhân vật tưởng tượng đều là những người trẻ, trải qua những biến cố tâm lý riêng, có sự liên quan và kết nối với nhau.

Bằng những ký ức xen kẽ được tua ngược xuôi theo thời gian, mạch truyện giải thích dần cho quá khứ của các nhân vật và môi trường sống tạo nên họ. Sẽ có nhiều bi kịch và mất mát, nhưng câu chuyện luôn hướng đến những tia hy vọng, nhận thức về tình yêu luôn có ở xung quanh mình, từ gia đình, vợ, chồng, bố, mẹ đến anh chị em, bạn bè.

“Cầm trên tay con dao gấp, cô đã quên khuấy việc tiếp tục khắc chữ lên chiếc máy cassette làm quà tặng con trai, chỉ mới viết đến “For The Beginning. L”. Tâm trạng nặng nề khiến nửa đầu và cổ tay cô lại đau nhức. Thoáng nhìn sang chồng, cô vừa thấy thân quen vừa lạ lẫm. Phải chăng màn cãi vã vừa rồi là điều cần thiết để họ thức tỉnh, quay lại với lợi ích của bản thân mình. Suy cho cùng, không một ai hoàn toàn có thể mãi mãi hy sinh mà không đòi hỏi điều gì từ cuộc sống” – trích tiểu thuyết For The Beginning. L.

Thành Luke, tên thật là Nguyễn Viết Thành, là người viết và chơi nhạc, thành viên của ban nhạc Cá Hồi Hoang. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Lạt, anh có góc nhìn riêng về cuộc sống và con người của người dân nơi đây. Cuốn sách đầu tay lấy cảm hứng từ chính ý tưởng của các bài hát Thành từng viết, cũng như câu chuyện bản thân suốt những năm sáng tác và biểu diễn.

Ban nhạc Cá Hồi Hoang Đây là một ban nhạc alternative rock được thành lập vào năm 2013 bởi giọng ca Thành Luke và tay guitar Nguyễn Thanh Minh. Ban nhạc gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng nhạc indie/underground ở TP.HCM nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Cá Hồi Hoang được vinh danh ở hạng mục "Nghệ sĩ underground có hoạt động nổi bật" của WeChoice Awards 2019.