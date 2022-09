Bắt kẻ dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Nghi can bị bắt giữ tên Thắng, quê Đồng Nai. Lực lượng của phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Thắng tại Đồng Nai lúc 1h rạng sáng 12/9, sau đó đưa về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

15h sau khi xảy ra vụ dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi ở quận 12, công an đã bắt giữ được kẻ gây án. Ảnh: V.Đ

Như đã thông tin, tầm 10h sáng 11/9 một thanh niên đi xe gắn máy đến cửa hàng tiện lợi Winmart nói trên, dựng xe phía trước rồi đi vào. Thanh niên này bất ngờ rút súng uy hiếp nữ nhân viên và khách hàng.

Người này đã bắn một phát vào thùng hàng trong cửa hàng để thúc ép nhân viên đưa tiền ra. Quá hoảng sợ, các nhân viên đã lấy tiền từ két để đưa và kẻ cướp nhanh chóng ra xe tẩu thoát.

Khi vào cuộc điều tra, công an thu giữ tại hiện trường một viên đạn chì. Theo phía cửa hàng trình báo, số tiền bị cướp đi có vài triệu đồng.

15h sau khi xảy ra vụ cướp bằng súng này, công an đã bắt giữ được nghi can gây án.