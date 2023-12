{"article":{"id":"2224143","title":"'Đại gia' điện gió nghìn tỷ bị siết nợ, từng 'một tài sản thế chấp vay 2 ngân hàng'","description":"Khoản nợ trị giá 1.200 tỷ đồng mà chủ nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam vừa bị Agribank thông báo chuẩn bị bán đấu giá không phải là khoản nợ lớn duy nhất của nhóm doanh nghiệp liên quan đến doanh nhân Phạm Văn Minh tại ngân hàng này.","contentObject":"<p>Như <em>VietNamNet</em> đã thông tin, Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội mới đây đã thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ trị giá 1.200 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN), doanh nghiệp do ông Phạm Văn Minh làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.</p>

<p>Khoản nợ nghìn tỷ này được thế chấp bởi <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-an-dien-gio-nghin-ty-dau-tien-tai-viet-nam-bi-ngan-hang-siet-no-2223537.html\">Nhà máy Phong điện 1 - Bình Thuận</a>, là dự án điện gió đầu tiên tại Việt Nam, do REVN làm chủ đầu tư.</p>

<p>Phong điện 1 - Bình Thuận có tổng mức vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, gồm hai giai đoạn (80 tuabin). Dự án này đã hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 5/2012, gồm 20 tuabin gió tổng công suất 30 MW.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/309301537-394754746188959-726338302619453961-n-1325.jpg?width=768&s=Ier4jrwZufWcKg4c9AG5ow\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/309301537-394754746188959-726338302619453961-n-1325.jpg?width=1024&s=pLcLYuz88yE6DwzktygOuQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/309301537-394754746188959-726338302619453961-n-1325.jpg?width=0&s=Q6-u-_ErvmmLABkVfFLimQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/309301537-394754746188959-726338302619453961-n-1325.jpg?width=768&s=Ier4jrwZufWcKg4c9AG5ow\" alt=\"309301537 394754746188959 726338302619453961 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/309301537-394754746188959-726338302619453961-n-1325.jpg?width=260&s=jUjrjk3IDVQIiF-VGfRfiQ\"></picture>

<figcaption><em>Agribank là nhà tài trợ vốn cho dự án Phong điện 1 - Bình Thuận nên thương hiệu của ngân hàng được in lên cột trụ điện gió. (Ảnh: REVN).</em></figcaption>

</figure>

<p>Thông tin dự án bị ngân hàng siết nợ đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa cho số phận của dự án điện gió đầu tiên của Việt Nam. </p>

<p>Tuy nhiên, theo tìm hiểu của <em>PV. VietNamNet</em>, hệ sinh thái doanh nghiệp của REVN còn có khoản nợ nghìn tỷ cũng tại Agribank, đồng thời từng vướng tranh chấp pháp lý với BIDV khi không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ.</p>

<p><strong>Khoản nợ trên 1.600 tỷ đồng của công ty liên quan</strong></p>

<p>Cụ thể, ngày 5/6 vừa qua Agribank CN Long Biên thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - Kinh doanh đô thị (UBI) với giá khởi điểm lên đến 1.650 tỷ đồng.</p>

<p>UBI cũng chính là doanh nghiệp do ông Phạm Văn Minh làm Tổng Giám đốc (ông Minh còn là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Phong điện UBI Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Phong điện UBI Quảng Trị).</p>

<p>Khoản nợ của UBI tại Agribank được hình thành từ 4 hợp đồng tín dụng ký kết trong giai đoạn từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2010.</p>

<p>Tổng giá trị khoản nợ tính đến ngày 11/4/2023 là 1.412 tỷ đồng và 10,040 triệu USD. Trong đó, nợ gốc là 527 tỷ đồng và 5,8 triệu USD.</p>

<p>Tài sản thế chấp cho khoản nợ trên của UBI bao gồm toàn bộ tài sản gắn liền với đất, cụ thể: Các công trình nhà máy, các tòa nhà, công trình xây dựng gắn liền với hai thửa đất thuê, có diện tích lần lượt 63.676m2 và 418.686m2 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với thời hạn thuê đất 50 năm (đến năm 2058).</p>

<p>Hai thửa đất nói trên chính là nơi đặt dây chuyền sản xuất của Nhà máy sản xuất turbine Việt Nam - Giai đoạn 1, do UBI làm chủ đầu tư. Toàn bộ dây chuyền, máy móc thiết bị đồng bộ của nhà máy cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nghìn tỷ của UBI tại Agribank.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/258900-147856842025657-1407365256-o-1326.jpg?width=768&s=CMr-F7CuvyI-SfFRcAUKcA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/258900-147856842025657-1407365256-o-1326.jpg?width=1024&s=YGldcH8vjrWohQVE3VAG1g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/258900-147856842025657-1407365256-o-1326.jpg?width=0&s=hgwd0n8VZ3Il61dnmul1sA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/258900-147856842025657-1407365256-o-1326.jpg?width=768&s=CMr-F7CuvyI-SfFRcAUKcA\" alt=\"258900 147856842025657 1407365256 o.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/258900-147856842025657-1407365256-o-1326.jpg?width=260&s=BwamL5ndAOb8cvzsTqOcGw\"></picture>

<figcaption><em>\"Dấu ấn\" UBI tại dự án Phong điện 1 - Bình Thuận. (Ảnh: REVN).</em></figcaption>

</figure>

<p>Như vậy, chỉ hai khoản nợ xấu của nhóm doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Minh tại Agribank đã lên đến 2.850 tỷ đồng (theo giá khởi điểm).</p>

<p>Đây là những khoản nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) nên không dễ để ngân hàng có thể thu hồi vốn nhanh chóng. Ngay từ năm 2019, Agribank cũng đã từng thông báo lựa chọn luật sư tư vấn pháp lý cho khoản nợ trên của UBI. Tại thời điểm đó (tháng 7/2019), giá trị khoản nợ là 665 tỷ đồng.</p>

<p><strong>Một tài sản, hai ngân hàng nhận thế chấp</strong></p>

<p>Không chỉ tại Agribank, UBI cũng từng dính nợ xấu tại ngân hàng BIDV dẫn đến hai bên phải đưa nhau ra TAND tỉnh Hải Dương vào năm 2018.</p>

<p>Theo đó, BIDV đã khởi kiện Công ty UBI, yêu cầu TAND tỉnh Hải Dương buộc UBI phải trả cho BIDV số tiền 80,620 tỷ đồng mà công ty vay từ tháng 1/2008.</p>

<p>Khoản nợ này cũng được UBI thế chấp bằng tài sản gồm toàn bộ tài sản gắn liền với đất và dây chuyền máy móc thuộc Nhà máy sản xuất turbine Việt Nam - Giai đoạn 1.</p>

<p>Như vậy, cùng một tài sản nhưng UBI đã đem <a href=\"https://vietnamnet.vn/tan-hoang-minh-dang-co-nhung-khoan-no-nao-khien-ngan-hang-lo-ngai-2218269.html\">thế chấp </a>tại hai ngân hàng cho các khoản vay của mình. Chính vì vậy, Agribank được TAND tỉnh Hải Dương xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện nói trên.</p>

<p>Trước đó, ông Phạm Văn Minh là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháp UBI (tạm dừng hoạt động từ năm 2016), địa chỉ tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm công ty dừng hoạt động, Tháp UBI còn nợ lương và BHXH của hàng trăm người lao động.</p>

<p>Công ty Tháp UBI là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, chuyên sản xuất cột tháp tuabin gió, đường ống áp lực, bình bồn áp lực, hệ thống kết cấu thép đặc biệt giàn khoan...</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701934458396\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2223537\"><a href=\"/du-an-dien-gio-nghin-ty-dau-tien-tai-viet-nam-bi-ngan-hang-siet-no-2223537.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sap-ban-mon-no-nghin-ty-the-chap-bang-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-viet-nam-434.jpg?width=0&s=_ETQDTXfr-yPKe7MCenmgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sap-ban-mon-no-nghin-ty-the-chap-bang-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-viet-nam-434.jpg?width=260&s=q-0uIwRIIynFME5ZIXDM1A\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/du-an-dien-gio-nghin-ty-dau-tien-tai-viet-nam-bi-ngan-hang-siet-no-2223537.html\">Dự án điện gió nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam bị ngân hàng siết nợ</a><span class=\"summary__content-desc\">Agribank CN Tây Hà Nội vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) do ông Phạm Văn Minh là Chủ tịch HĐTV.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/dai-gia-dien-gio-nghin-ty-bi-siet-no-tung-mot-tai-san-the-chap-vay-2-ngan-hang-2224143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dai-gia-dien-gio-bi-agribank-siet-no-khong-chi-co-duy-nhat-khoan-no-nghin-ty-1323.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dai-gia-dien-gio-bi-agribank-siet-no-khong-chi-co-duy-nhat-khoan-no-nghin-ty-1324.jpg","updatedDate":"2023-12-08T15:22:51","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224512","title":"Techcom Securities - những bước tiên phong trên sàn thứ cấp","description":"Ra mắt từ năm 2018, hệ thống thỏa thuận trái phiếu iConnect của TCBS là một trong những dự án công nghệ tiên phong số hóa việc hỗ trợ mua bán trái phiếu doanh nghiệp, mang lại sự thuận tiện, an toàn đến nhà đầu tư.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/techcom-securities-nhung-buoc-tien-phong-tren-san-thu-cap-2224512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/techcom-securities-nhung-buoc-tien-phong-tren-san-thu-cap-433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224237","title":"Giá vàng hôm nay 8/12/2023: Vàng SJC tăng cao chiều mua vào","description":"Giá vàng hôm nay 8/12/2023 trong nước vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra giữ nguyên. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-8-12-2023-vang-sjc-tang-cao-chieu-mua-vao-2224237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gia-vang-hom-nay-8122023-vao-dot-tang-gia-moi-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224197","title":"Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ đồng cổ tức, \"ngọc quý\" Sabeco giờ ra sao?","description":"Tỷ phú Thái Lan thu về 9.300 tỷ đồng tiền cổ tức từ Sabeco kể từ khi ThaiBev thâu tóm doanh nghiệp số 1 ngành bia Việt Nam. Sau rất nhiều biến động, doanh nghiệp từng được xem là “viên ngọc quý” - ông lớn Bia Sài Gòn giờ ra sao?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-thai-thu-ve-9-300-ty-dong-co-tuc-vien-ngoc-quy-sabeco-gio-ra-sao-2224197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ty-phu-thai-thu-ve-9300-ty-dong-co-tuc-vien-ngoc-quy-sabeco-gio-ra-sao-1286.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224250","title":"Cơ hội nghề nghiệp ngành bảo hiểm hấp dẫn người trẻ","description":"Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều tư vấn viên bảo hiểm trẻ tuổi nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành này.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-hoi-nghe-nghiep-nganh-bao-hiem-hap-dan-nguoi-tre-2224250.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/co-hoi-nghe-nghiep-nganh-bao-hiem-hap-dan-nguoi-tre-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224412","title":"Lãi suất ngân hàng 8/12/2023: Đà giảm vẫn chưa dừng","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/12/2023 tiếp tục là xu hướng giảm. Thị trường ghi nhận thêm ngân hàng mới gia nhập cuộc đua giảm lãi suất, trong đó có nhà băng giảm lần thứ 2 chỉ trong ít ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-8-12-2023-da-giam-van-chua-dung-2224412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lai-suat-ngan-hang-8122023-da-giam-van-chua-dung-175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224325","title":"Phấn đấu thanh toán mọi hoá đơn trên 1 nền tảng","description":"Nếu có ngân hàng mở thì các khoản thanh toán sẽ cùng hiển thị trên một nền tảng, người dùng không cần phải cài nhiều ứng dụng khác nhau của ngân hàng và bên cung cấp dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-dau-thanh-toan-moi-hoa-don-tren-1-nen-tang-2224325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phan-dau-thanh-toan-moi-hoa-don-tren-1-nen-tang-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:40:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224340","title":"‘Cá mập’ mải mê ‘bữa tiệc mua sắm’, giá vàng lên đỉnh lịch sử","description":"Hoạt động mua ròng vàng với khối lượng lớn của ngân hàng trung ương các nước - vốn được coi là \"cá mập\" trên thị trường vàng - vẫn đang tiếp tục, đẩy giá vàng lên đỉnh cao lịch sử thời gian gần đây.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-map-mai-me-bua-tiec-mua-sam-gia-vang-len-dinh-lich-su-2224340.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ca-map-mai-me-bua-tiec-mua-sam-gia-vang-len-dinh-lich-su-1449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224353","title":"Bản tin tài chính sáng 8/12/2023: Giá vàng và dầu đi lên, USD suy giảm","description":"Giá vàng hôm nay 8/12 trên thị trường thế giới tăng mạnh. Giá xăng dầu thế giới cũng đi lên sau khi xuống mức thấp nhất 6 tháng. Trong khi đó, giá USD quốc tế tiếp đà đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-8-12-2023-gia-vang-va-dau-di-len-usd-suy-giam-2224353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-tai-chinh-sang-8122023-gia-vang-va-dau-di-len-usd-suy-giam-1467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223943","title":"Vàng SJC cao hơn thế giới trên chục triệu đồng/lượng, đến lúc bỏ độc quyền?","description":"Trong các cơn sốt giá vàng, vàng SJC độc quyền luôn tăng cao hơn thế giới và các thương hiệu nội hơn chục triệu đồng một lượng. Đã đến lúc bỏ thế độc quyền kinh doanh vàng hay chưa?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-sjc-cao-hon-the-gioi-hon-chuc-trieu-dong-luong-nen-bo-doc-quyen-2223943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/vang-sjc-cao-hon-the-gioi-hon-chuc-trieu-dongluong-nen-bo-doc-quyen-1538.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224233","title":"Chủ tịch Thế giới Di động mới mua được 1/10 số lượng cổ phiếu đăng ký","description":"Lý do ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới Di động không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là diễn biến thị trường không phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-the-gioi-di-dong-moi-mua-duoc-1-10-so-luong-co-phieu-dang-ky-2224233.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-the-gioi-di-dong-moi-mua-duoc-110-so-luong-co-phieu-dang-ky-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224190","title":"Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt cho vay doanh nghiệp sân sau","description":"Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngân hàng chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái, hoặc thuộc sân sau của tập đoàn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chi-dao-cham-dut-cho-vay-doanh-nghiep-san-sau-2224190.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-chi-dao-cham-dut-cho-vay-doanh-nghiep-san-sau-1070.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:42:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224230","title":"Gửi tiết kiệm tại VietinBank, săn cơ hội nhận ‘vàng’","description":"Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gui-tiet-kiem-tai-vietinbank-san-co-hoi-nhan-vang-2224230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gui-tiet-kiem-tai-vietinbank-san-co-hoi-nhan-vang-910.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224173","title":"NHNN muốn 'gia hạn' thông tư về giãn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ","description":"Ngân hàng Nhà nước đang xem xét nghiên cứu và sẽ có báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhnn-muon-keo-dai-thong-tu-ve-gian-thoi-han-tra-no-giu-nguyen-nhom-no-2224173.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trai-phieu-1047-841.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224204","title":"Giải pháp ‘sinh lời’ tiền thưởng cuối năm thời kinh tế khó khăn","description":"Việc sử dụng thông minh khoản thưởng cuối năm vừa có thể sinh lời, vừa giúp tưởng thưởng xứng đáng cho một năm làm việc miệt mài của bản thân.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-sinh-loi-tien-thuong-cuoi-nam-thoi-kinh-te-kho-khan-2224204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-phap-sinh-loi-tien-thuong-cuoi-nam-thoi-kinh-te-kho-khan-835.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223857","title":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 xoay chiều, vàng SJC giảm từ đỉnh cao","description":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 trên thế giới tăng trở lại. Vàng SJC đảo chiều giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng, vẫn ở mức trên 74,1 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-7-12-2023-xoay-chieu-vang-sjc-van-tren-74-1-trieu-2223857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-vang-hom-nay-7122023-sut-giam-nhung-xu-huong-tang-moi-bat-dau-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224041","title":"Thủ tướng: Dự án khả thi thì có cho vay được không?","description":"Thủ tướng cho rằng chính sách cần hết sức linh hoạt. Dù không hạ chuẩn các điều kiện cho vay, nhưng liệu các ngân hàng có linh hoạt được không? Có doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng dự án khả thi thì có cho vay được không?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-du-an-kha-thi-thi-co-cho-vay-duoc-khong-2224041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-du-an-kha-thi-thi-co-cho-vay-duoc-khong-622.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224069","title":"HDBank ưu đãi lãi vay 6,8% mùa cao điểm cuối năm","description":"HDBank triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,8%/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-hdbank-uu-dai-lai-vay-6-8-mua-cao-diem-cuoi-nam-2224069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hdbank-uu-dai-lai-vay-68-mua-cao-diem-cuoi-nam-481.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223952","title":"Thủ tướng họp với ngành ngân hàng về tăng trưởng tín dụng","description":"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định vĩ mô”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sang-nay-7-12-thu-tuong-hop-voi-nganh-ngan-hang-ve-tang-truong-tin-dung-2223952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-hop-voi-nganh-ngan-hang-ve-tang-truong-tin-dung-300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:53:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223977","title":"Lãi suất ngân hàng 7/12/2023: Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/12/2023 ghi nhận thêm 3 ngân hàng cùng giảm lãi suất huy động là MB, SCB, và PGBank. Tuy nhiên, bên cạnh giảm lãi suất, PGBank cũng tăng lãi suất tiền gửi ở một vài kỳ hạn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-7-12-2023-them-loat-ngan-hang-giam-lai-suat-huy-dong-2223977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lai-suat-ngan-hang-7122023-them-loat-ngan-hang-giam-lai-suat-huy-dong-239.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223983","title":"HDBank tiếp tục lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành, hiện thực hóa lợi nhuận","description":"Ngày 06/12/2023 HDBank công bố quyết định tiếp tục bán cổ phiếu của hãng hàng không Vietje, theo kế hoạch tập trung hoạt động kinh doanh chính, giảm đầu tư ngoài ngành.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-tiep-tuc-lo-trinh-giam-dau-tu-ngoai-nganh-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-2223983.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hdbank-tiep-tuc-lo-trinh-giam-dau-tu-ngoai-nganh-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223800","title":"VietinBank nỗ lực thúc đẩy hợp tác tài chính bền vững tại COP28","description":"Tham gia COP28, VietinBank đã có nhiều cuộc gặp gỡ, thảo luận song phương các đối tác lớn là MUFG, Standard Chartered và Goldwind, hướng đến mục tiêu “chung tay thúc đẩy tài chính khí hậu tại Việt Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-no-luc-thuc-day-hop-tac-tai-chinh-ben-vung-tai-cop28-2223800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vietinbank-no-luc-thuc-day-hop-tac-tai-chinh-ben-vung-tai-cop28-1145.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223903","title":"Bản tin tài chính sáng 7/12/2023: Giá vàng, dầu và USD cùng giảm","description":"Giá vàng hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử vừa được thiết lập. Giá xăng dầu thế giới và trong nước được dự báo giảm. Còn giá USD quốc tế cũng đảo chiều đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-7-12-2023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-2223903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-tai-chinh-sang-7122023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-1452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223765","title":"Lãi kỷ lục, công ty vàng mã trả cổ tức 'khủng'","description":"Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán thông qua trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ lên đến 100%.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-2223765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-1368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223852","title":"SCB đã đóng cửa 39 phòng giao dịch từ đầu năm sau vụ Trương Mỹ Lan","description":"SCB liên tiếp công bố chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch trên cả nước. Ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022 sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/scb-da-dong-cua-39-phong-giao-dich-tu-dau-nam-sau-vu-truong-my-lan-2223852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/scb-dong-cua-bao-nhieu-phong-giao-dich-sau-su-vu-truong-my-lan-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223738","title":"Khối ngoại bán ròng chưa từng có, VN-Index vẫn tăng ấn tượng","description":"Chỉ số VN-Index vẫn tăng ấn tượng nhờ dòng tiền nội đổ mạnh vào cổ phiếu nhiều nhóm ngành. Trong phiên hôm qua, khối ngoại bán ròng lớn chưa từng có trong năm 2023, điều này cũng không cản được chứng khoán đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-2223738.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa