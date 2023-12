{"article":{"id":"2225277","title":"Đại gia tặng sinh nhật vợ 70 tuổi siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport","description":"Nhân kỷ niệm sinh nhật người vợ tròn 70 tuổi, một nhà sưu tập xe ở Mỹ đã tặng cho vợ của mình một chiếc siêu xe Bugatti Chiron Super Sport độc nhất thế giới. Giá trị của chiếc siêu xe này không dưới 4 triệu USD do được cá nhân hóa.","contentObject":"<p>Bugatti Chiron Super Sport ra mắt lần đầu vào năm 2021 với số lượng giới hạn 60 chiếc. Đây là biến thể được nâng cấp từ mẫu xe lập kỷ lục Bugatti Chiron Super Sport 300+.</p>

<p>Mới đây, bộ phận đặc biệt Sur Mesure của <a href=\"https://vietnamnet.vn/bugatti-tag1156856919740047969.html\" target=\"_blank\">Bugatti</a> đã trình làng mẫu xe độc bản '57 One of One' phát triển lên từ Chiron Super Sport, là hàng đặt sản xuất riêng của một nhà sưu tập xe ở Mỹ để vị này tặng vợ nhân dịp sinh nhật. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-2-816.jpg?width=768&s=g4vZto4pURc7sMn10OQ9Jw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-2-816.jpg?width=1024&s=-3P4ZoXvT3cn6pGBiQExSA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-2-816.jpg?width=0&s=Cv8lh-M3LRfGvuqCBzsKLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-2-816.jpg?width=768&s=g4vZto4pURc7sMn10OQ9Jw\" alt=\"chiron 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-2-816.jpg?width=260&s=5jBkTOjcJ2r-OfOvkXjSDQ\"></picture>

<figcaption>Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' được lấy cảm hứng từ chính mẫu xe huyền thoại Type 57 SC Atlantic</figcaption>

</figure>

<p>Theo chia sẻ của nữ chủ sở hữu, hơn 20 năm trước, bà đã có dịp tới thăm bảo tàng xe hơi Mullin tại California, Mỹ. Trong hàng hoạt những mẫu xe từ cổ đến hiện đại, bà đã bị thu hút bởi chiếc xe cổ điển Bugatti Type 57 SC Atlantic với màu xanh ánh kim độc đáo. Hơn thế nữa, đây là một trong bốn chiếc Type 57 SC Atlantic từng được chế tạo.</p>

<p>Ước mơ về chiếc Bugatti riêng đã trở thành sự thật sau hơn 2 thập kỷ khi chồng của bà – một nhà sưu tập xe Bugatti đã tạo một bất ngờ vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của vợ bằng cách đặt hàng để thiết lập cấu hình cho chiếc Chiron Super Sport như một món quà tặng vợ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-5-817.jpg?width=768&s=Uq-ngxi1YE6ry8mY4_Wmag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-5-817.jpg?width=1024&s=goYA4gA3e10vsb_CCj5CkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-5-817.jpg?width=0&s=yVVTAHuFnLM9dRUWWsGIuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-5-817.jpg?width=768&s=Uq-ngxi1YE6ry8mY4_Wmag\" alt=\"chiron 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-5-817.jpg?width=260&s=6BnFhPK3vORoOpaGLAZbIA\"></picture>

<figcaption>Mẫu xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic.</figcaption>

</figure>

<p>Đội ngũ Bugatti Sur Mesure đã thực hiện một công việc vô tiền khoáng hậu khi tái sinh chiếc xế cổ dưới hình hài của một mẫu hypercar hiện đại. Công việc bắt đầu từ việc mô phỏng lại chính xác nước sơn Petrol Blue Metallic, vốn đã được lựa chọn bởi Victor Rothschild, người chủ đầu tiên của chiếc xe. Ngoài ra, phong cách cổ điển còn được thể hiện ở thiết kế lưới tản nhiệt hoàn toàn mới với hình dáng và màu sắc mạ chrome tương tự với chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic. Hình ảnh chiếc xe cổ cũng được thể hiện ở bên mặt dưới cánh gió, đi kèm tên gọi của dự án này.</p>

<p>Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc Chiron Super Sport mang phong cách sang trọng và tinh tế với lớp da cao cấp Gaucho màu nâu, đi kèm với nhiều chi tiết tương phản mạ kim loại. Mỗi tựa đầu trên ghế đều được thêu hình ảnh chú voi nhảy múa của Rembrandt Bugatti. Tapi cửa cũng là một tấm canvas cỡ lớn để những nghệ sĩ của Bugatti thể hiện hình ảnh phác họa mẫu xe mơ ước của chủ nhân – chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic.</p>

<p>Được nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn, Bugatti Chiron Super Sport mạnh hơn Chiron khoảng 100 mã lực với công suất cực đại 1.600 mã lực và mô-men xoắn tối đa 1.600 Nm. Chiếc xe vẫn sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp quen thuộc, giúp khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h đạt 2,4 giây và vận tốc tối đa có thể lên đến 440 km/h.</p>

<p>Tại thời điểm ra mắt, Bugatti cho biết mức giá khởi điểm của Chiron Super Sport lên đến 3,9 triệu USD. Chủ nhân có thể nâng cấp tùy ý những màu sắc và tùy chọn khác nhau, với tổng giá trị tùy chọn có thể lên đến 7 con số. Mức giá chính thức của chiếc Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' không được tiết lộ.</p>

<p>Đáng chú ý, theo chia sẻ từ Bugatti, nữ chủ nhân của chiếc Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' sẽ không để chiếc xe chỉ nằm im lặng trong không gian trưng bày cá nhân, mà sẽ lái trực tiếp trong hành trình US Grand Tour được Bugatti tổ chức tại Mỹ.</p>

<p>Tại Việt Nam, chỉ có duy nhất một chiếc Bugatti Veyron từng ra biển số trắng và lăn bánh. Chiếc xe ban đầu thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) với 2 màu trắng/đỏ nổi bật. Sau khi được bán cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/dang-le-nguyen-vu-tag1709703136661558958.html\" target=\"_blank\">ông Đặng Lê Nguyên Vũ</a>, chiếc siêu xe được sơn lại màu trắng và nâng cấp hệ thống đèn pha LED của mẫu Veyron Super Sport.</p>

<p><em>Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng của siêu phẩm Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' và mẫu xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic:</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-8-818.jpg?width=768&s=5cp2sgPSTyCChMoQ1Mg_1g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-8-818.jpg?width=1024&s=pDcNzMvGURWHZBtpPa5ULA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-8-818.jpg?width=0&s=kQWlCgbWGAmHAQAgDREHeQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-8-818.jpg?width=768&s=5cp2sgPSTyCChMoQ1Mg_1g\" alt=\"chiron 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-8-818.jpg?width=260&s=HPT1nmZ5MUWEycLX0EMSLQ\"></picture>

<figcaption>Màu xanh bạc hà nổi bật của Chiron Super Sport ‘57 One of One’ hoàn toàn giống với nguyên bản xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic. Xe có chiều dài 4.733mm, rộng 2.183mm và cao 1.212mm.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-9-819.jpg?width=768&s=9dkQNDKxHI_m-RCh-DLNFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-9-819.jpg?width=1024&s=X6o1YrY7wnzOhHveOjGZjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-9-819.jpg?width=0&s=cC2NjVXweOHqIXwURG7kTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-9-819.jpg?width=768&s=9dkQNDKxHI_m-RCh-DLNFg\" alt=\"chiron 9.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-9-819.jpg?width=260&s=_3M9GhIa3jo4DStIniJNBQ\"></picture>

<figcaption>Nhờ màu sắc giống nhau nên Chiron Super Sport ‘57 One of One’ có sự tương đồng với xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-7-820.jpg?width=768&s=zM8EQPFn8bZinH8G_Vmk4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-7-820.jpg?width=1024&s=7sL1YhJIoO4eFm1jUZiQDQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-7-820.jpg?width=0&s=j5H3eF5kTK7ZOwCL6v0mnw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-7-820.jpg?width=768&s=zM8EQPFn8bZinH8G_Vmk4g\" alt=\"chiron 7.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-7-820.jpg?width=260&s=Tj051ym42zb_Pj7Rhg02PA\"></picture>

<figcaption>Đuôi xe là sự kết hợp giữa sức mạnh hiện đại và phong cách cổ điển.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-12-821.jpg?width=768&s=KbVEY-1uRlx1Qbin7i0BBw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-12-821.jpg?width=1024&s=T9u8OnxY1Wz3rAeu-mPX3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-12-821.jpg?width=0&s=xQ2wEsnpRZDqQWU6TASI_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-12-821.jpg?width=768&s=KbVEY-1uRlx1Qbin7i0BBw\" alt=\"chiron 12.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-12-821.jpg?width=260&s=1vSwWB5pYtAmKt4pk6pSYQ\"></picture>

<figcaption>Thiết kế lưới tản nhiệt mới cho Chiron Super Sport ‘57 One of One’ đã được tính toán cẩn thận để đáp ứng nhu cầu khí động học và khả năng làm mát một chiếc siêu xe thể thao với vận tốc có thể đạt 440km/h.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-13-822.jpg?width=768&s=aX81f4LZKj0p1KUdk_PFCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-13-822.jpg?width=1024&s=1RIX892rnexyX2mcEu33ng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-13-822.jpg?width=0&s=15YPi-uo_a-gJTgd-yTyyg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-13-822.jpg?width=768&s=aX81f4LZKj0p1KUdk_PFCg\" alt=\"chiron 13.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-13-822.jpg?width=260&s=7ui3j4Uu7W30LqI-PStulw\"></picture>

<figcaption>Mâm xe là loại 5 chấu tương đương bản Super Sport, kết hợp lớp mạ crom bóng loáng và màu xanh \"tông xuyệt tông\" với thân xe.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-11-823.jpg?width=768&s=oy4OO1_4Wn8V2GCTJdOx5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-11-823.jpg?width=1024&s=O5SRlsoKAzR-uJVLTOB5dA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-11-823.jpg?width=0&s=30wLty77mZjVp5T11Jt63w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-11-823.jpg?width=768&s=oy4OO1_4Wn8V2GCTJdOx5Q\" alt=\"chiron 11.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-11-823.jpg?width=260&s=yVQVIsE1oG877jRsihzMCg\"></picture>

<figcaption>Các đường gân nổi chạy dọc thân của Type 57 SC Atlantic đã truyền cảm hứng cho thiết kế của Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One'.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-6-824.jpg?width=768&s=brS7tkRdFwyepnWYeQGoOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-6-824.jpg?width=1024&s=fI-RsrXl9Ete48T-gEIhOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-6-824.jpg?width=0&s=pZOCJ5MPZXhm8ILV3nv4KQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-6-824.jpg?width=768&s=brS7tkRdFwyepnWYeQGoOw\" alt=\"chiron 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-6-824.jpg?width=260&s=h59NeQWC8BMyiPegfY4M7Q\"></picture>

<figcaption>Bugatti Type 57 SC Atlantic được coi là chiếc ô tô độc nhất và có giá trị sưu tầm lớn trên thế giới.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-14-825.jpg?width=768&s=WwYJlhsXn3xITGp0K64I3w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-14-825.jpg?width=1024&s=1IVE7o88oEaZxmz3PqufLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-14-825.jpg?width=0&s=L-WbYrWTrePVY1hd8epR2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-14-825.jpg?width=768&s=WwYJlhsXn3xITGp0K64I3w\" alt=\"chiron 14.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-14-825.jpg?width=260&s=KzGZYB-y11tCpEHYDfMXfA\"></picture>

<figcaption>Hình bóng của chiếc Type 57 SC Atlantic được khâu tay bằng chỉ màu trên tấm vách cửa của Chiron Super Sport ‘57 One of One’.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-17-826.jpg?width=768&s=gquVQaklmsN0ZFnpQE0EaQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-17-826.jpg?width=1024&s=KS9hTHaWVVWHkzQg24eNRg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-17-826.jpg?width=0&s=h47RgqRK56LmvY8RtgS_EA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-17-826.jpg?width=768&s=gquVQaklmsN0ZFnpQE0EaQ\" alt=\"chiron 17.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-17-826.jpg?width=260&s=rtF3_6vBcLA86TFEo-SCjA\"></picture>

<figcaption>Logo chữ trên bệ cần số cho thấy đây là chiếc xe độc bản, duy nhất trên thế giới.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-16-827.jpg?width=768&s=il--_jnecBW18RJS0KpfnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-16-827.jpg?width=1024&s=WRtwJPc2ecsTmGBHZOloIg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-16-827.jpg?width=0&s=tyQyYgj23dggUBAYI6TdrA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-16-827.jpg?width=768&s=il--_jnecBW18RJS0KpfnQ\" alt=\"chiron 16.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chiron-16-827.jpg?width=260&s=1GTvjPk31_NUTOG0260pSg\"></picture>

<figcaption>Biểu tượng 'Voi nhảy múa', mang tính lịch sử của Bugatti được thêu tinh tế trên tựa đầu.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Nhật Hoàng</strong> (Theo Bugatti)</p>

<p><em>Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702260354697\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2187514\"><a href=\"/cuong-do-la-bo-hon-10-ty-dong-tau-range-rover-the-he-moi-2187514.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/9/cuong-do-la-bo-hon-10-ty-dong-tau-range-rover-the-he-moi-tang-vo-778.jpg?width=0&s=5DopZIM0MoovPR11yX06jQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/9/cuong-do-la-bo-hon-10-ty-dong-tau-range-rover-the-he-moi-tang-vo-778.jpg?width=260&s=U8zBFCZqkzv5_8fQBsCSig\" alt=\"Cường Đô la bỏ hơn 10 tỷ đồng tậu Range Rover thế hệ mới tặng vợ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/cuong-do-la-bo-hon-10-ty-dong-tau-range-rover-the-he-moi-2187514.html\">Cường Đô la bỏ hơn 10 tỷ đồng tậu Range Rover thế hệ mới tặng vợ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Mẫu SUV hạng sang Land Rover Range Rover SE đến từ Anh Quốc đã lăn bánh về biệt thự riêng ở TP.HCM của vị đại gia 8X.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2017498\"><a href=\"/cuong-do-la-lam-truong-tang-vo-sieu-xe-sang-tien-ty-2017498.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/cuong-do-la-lam-truong-tang-vo-sieu-xe-sang-tien-ty-7ccf311e1c4649919722f29d25444d03.jpg?width=0&s=aIPpZygf0d0LJxG3ktVWDg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/cuong-do-la-lam-truong-tang-vo-sieu-xe-sang-tien-ty-7ccf311e1c4649919722f29d25444d03.jpg?width=260&s=TZ0C60Ff2S5H50tmrGTI-A\" alt=\"Cường Đô la, Lam Trường tặng vợ siêu xe sang tiền tỷ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/cuong-do-la-lam-truong-tang-vo-sieu-xe-sang-tien-ty-2017498.html\">Cường Đô la, Lam Trường tặng vợ siêu xe sang tiền tỷ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Đại gia Cường Đô la chơi trội, tặng vợ hẳn chiếc siêu xe chỉ sau một tin nhắn. Nam ca sĩ Lam Trường cũng khiến fan hâm mộ khi tặng vợ xe sang nhân Ngày của mẹ.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-sieu-xe-bugatti-chiron-super-sport-2225277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-70-tuoi-sieu-xe-trieu-do-bugatti-chiron-super-sport-814.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-70-tuoi-sieu-xe-trieu-do-bugatti-chiron-super-sport-815.jpg","updatedDate":"2023-12-11T09:06:22","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224921","title":"Mỹ siết chặt trợ cấp xe điện, rào cản cho các hãng pin ô tô Trung Quốc","description":"Kể từ 1/1/2024, các quy định siết chặt trợ cấp xe điện liên quan đến nguồn gốc linh kiện sản xuất ngoài nước Mỹ sẽ khiến nhiều hãng xe lớn như Ford, Tesla bị ảnh hưởng đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-2224921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-lon-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-4.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224586","title":"\"Tài già\" chỉ ra những mẹo giúp lái xe an toàn khi đi ngược nắng","description":"Nắng \"xiên khoai\" thẳng vào khoang lái ngay cả trong những ngày mùa đông như hiện nay luôn khiến cánh lái xe khó chịu và gặp khó khăn khi quan sát phía trước.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-2224586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tai-gia-chi-ra-nhung-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-1165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225091","title":"Bán tải điện hot nhất thế giới Tesla Cybertruck gây tranh cãi 'thiết kế gây nguy hiểm'","description":"Tesla Cybertruck nổi bật với ngoại hình đậm chất tương lai với khối hình hộp nhiều góc cạnh, có khả năng chống đạn nhưng có ý kiến cho rằng vỏ thép dày, cứng với thiết kế nhiều góc cạnh lại gây nguy hiểm cho người đi bộ hay xe khác.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tai-dien-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-2225091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tai-dien-hot-nhat-the-gioi-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-543.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225264","title":"Nam thanh niên lái mô tô gây va chạm với người phụ nữ đi Honda SH rồi bỏ chạy","description":"Nam thanh niên lái xe mô tô, trong lúc sang đường đã gây va chạm với một xe Honda SH khác khiến người phụ nữ trên xe ngã văng ra đường. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-2225264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-520.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225279","title":"Những mẹo hữu ích người sử dụng xe ô tô nên biết","description":"Lái xe ô tô lâu năm nhưng có thể nhiều người chưa biết đến những mẹo đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền bạc cũng như tăng trải nghiệm lái xe sau đây.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-2225279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhung-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-494.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225278","title":"8 lý do khiến Aston Martin DB11 có mức giá \"cắt cổ\"","description":"Aston Martin DB11 là một trong những đại diện mới nhất của dòng xe thể thao hạng sang DB đầy danh tiếng của nhà sản xuất ô tô Anh Quốc. Được phân phối với mức giá cực kỳ đắt đỏ - gần 20 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-2225278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-481.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:08:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224931","title":"Nóng trên đường: 'Tai bay vạ gió' vì kiểu lái xe siêu ẩu của tài xế","description":"Những tình huống lái xe vượt ẩu, lấn làn, nhập làn thiếu quan sát,... luôn gây ra những nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng lớn đến chính mình và các phương tiện khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-2224931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-438.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225133","title":"Nam tài tử Hollywood lái xe gây tai nạn nói \"không nhớ gì\", bảo hiểm thoái thác","description":"Mỹ - Một nam tài tử nổi tiếng của Hollywood lái xe bán tải bất ngờ tăng tốc mất kiểm soát ở ngã tư, gây tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc gây khiếu kiện khi bảo hiểm thoái thác trách nhiệm, hãng xe phủ nhận lỗi xe, còn nam tài tử nói \"không nhớ gì cả\".","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-tai-tu-hollywood-lai-xe-gay-tai-nan-noi-khong-nho-gi-bao-hiem-thoai-thac-2225133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nam-tai-tu-hollywood-lai-xe-gay-tai-nan-noi-khong-nho-gi-bao-hiem-thoai-thac-435.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:46:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225261","title":"Ông lớn bán ô tô đạt lợi nhuận èo uột vì thị trường ảm đạm","description":"Mặc các nhà sản xuất và đại lý liên tục giảm giá, khuyến mãi, thị trường ô tô vẫn ảm đạm, dù đã bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-lon-ban-o-to-dat-loi-nhuan-eo-uot-vi-thi-truong-am-dam-2225261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ong-lon-ban-oto-dat-loi-nhuan-eo-uot-vi-thi-truong-am-dam-389.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T12:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225067","title":"Honda Winner X 2024 thêm công nghệ mới nổi trội, động cơ vẫn là điểm trừ so với đối thủ Yamaha Exciter","description":"Honda Winner X 2024 vừa ra mắt với giá không đổi từ 46,6 đến 50,56 triệu đồng. Xe được bổ sung công nghệ của xe đua nhằm quyết đấu với đối thủ Yamaha Exciter vốn có sức mạnh lớn hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/honda-winner-x-2024-them-cong-nghe-dong-co-van-la-diem-tru-so-voi-doi-thu-yamaha-exciter-2225067.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/honda-winner-x-2024-them-cong-nghe-dong-co-van-la-diem-tru-so-voi-doi-thu-yamaha-exciter-343.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224728","title":"Thêm giải pháp mới phân biệt dầu nhớt Caltex chính hãng","description":"Caltex đã nghiên cứu và cho ra đời giải pháp Ring Peel Liner (RPL) tiên tiến hay còn gọi là Màng Seal Sao nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh từ dầu nhớt giả, kém chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-giai-phap-moi-phan-biet-dau-nhot-caltex-chinh-hang-2224728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/them-giai-phap-moi-phan-biet-dau-nhot-caltex-chinh-hang-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224009","title":"Honda Civic 2010 giá hơn 200 triệu, bền dáng nhưng tốn xăng, có nên mua?","description":"Honda Civic thế hệ thứ 8 (2006-2011) được coi là thành công nhất của mẫu xe này tại Việt Nam. Trên sàn xe cũ hiện nay, những chiếc Civic đời này vẫn khá hút khách với giá từ 200-300 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/honda-civic-2010-gia-hon-200-trieu-ben-dang-nhung-ton-xang-co-nen-mua-2224009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/honda-civic-2010-gia-hon-200-trieu-ben-dang-nhung-ton-xang-co-nen-mua-1019.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225030","title":"Tôi có nên bán xe 7 chỗ Toyota Innova 2007 đổi sang ô tô nhỏ KIA Morning 2016?","description":"Hiện tôi đang sử dụng một xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova nhưng đời khá sâu và có ý định bán đi để đổi sang xe ô tô cỡ nhỏ như KIA Morning đời cao để giảm thiểu chi phí sửa chữa cũng như tăng thời gian kiểm định.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/oto-xe-may/tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/tu-van","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-co-nen-ban-xe-7-cho-toyota-innova-2017-doi-sang-o-to-nho-kia-morning-2016-2225030.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/toi-co-nen-ban-xe-7-cho-toyota-innova-2007-doi-sang-o-to-nho-kia-morning-2016-917.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:04:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224943","title":"Nghẹt thở màn bỏ chạy của tên trộm xe Mazda và cái kết đắng","description":"Nhóm trộm lái chiếc SUV Mazda bỏ trốn khi bị cảnh sát truy đuổi ở Sydney (Australia) đã gây ra tai nạn liên hoàn với hai chiếc ô tô khác, rồi lật ngửa trên đường.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghet-tho-man-bo-chay-cua-ten-trom-xe-mazda-va-cai-ket-dang-2224943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nghet-tho-man-bo-chay-cua-ten-trom-xe-mazda-va-cai-ket-dang-860.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:23:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224795","title":"Mazda CX-3 thêm bản giá rẻ, có bớt lép vế so với KIA Seltos, Hyundai Creta?","description":"Mẫu SUV đô thị Mazda CX-3 vừa được nâng cấp với thay đổi nhẹ cả ở thiết kế và trang bị. Trong đó, hãng xe Nhật Bản ra thêm bản tiêu chuẩn có giá 524 triệu nhằm cải thiện doanh số.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mazda-cx-3-them-ban-gia-re-co-bot-lep-ve-so-voi-kia-seltos-hyundai-creta-2224795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mazda-cx-3-them-ban-gia-re-co-bot-lep-ve-so-voi-kia-seltos-hyundai-creta-365.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:31:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224805","title":"Nhật Bản quyết không chậm chân trong cuộc đua xe điện ở châu Âu","description":"Nhật Bản tự tin cho biết kể từ năm 2026, xe điện do nước này sản xuất sẽ chiếm 20% thị phần châu Âu.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhat-ban-quyet-khong-cham-chan-trong-cuoc-dua-xe-dien-o-chau-au-2224805.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhat-ban-quyet-khong-cham-chan-trong-cuoc-dua-xe-dien-o-chau-au-1479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224791","title":"Siêu xe triệu đô Lamborghini Revuelto sơn màu thủ công độc nhất thế giới","description":"Lamborghini Revuelto Opera Unica là phiên bản đặc biệt được hãng siêu xe Italy ra mắt nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-xe-trieu-do-lamborghini-revuelto-son-mau-thu-cong-doc-nhat-the-gioi-2224791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sieu-xe-trieu-do-lamborghini-revuelto-son-mau-thu-cong-doc-nhat-the-gioi-1436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224044","title":"Những kiểu lái xe khôn lỏi đáng chê trách của cánh tài xế Việt","description":"Một số lái xe khi tham gia giao thông có những mẹo vặt rất \"dị\", thậm chí là khôn lỏi để nhanh hơn người khác vài giây hoặc tránh bị lực lượng chức năng xử phạt.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kho-chiu-voi-nhung-kieu-di-xe-khon-loi-cua-canh-tai-xe-viet-2224044.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhung-kieu-lai-xe-khon-loi-dang-che-trach-cua-canh-tai-xe-viet-1304.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224596","title":"GM tái sản xuất xe điện rẻ nhất nước Mỹ","description":"GM xác nhận rằng Chevrolet Bolt, mẫu xe điện rẻ nhất tại Mỹ sẽ quay trở lại sản xuất kể từ năm 2025 với phiên bản EUV khiến nhiều người thích thú.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gm-tai-san-xuat-xe-dien-re-nhat-nuoc-my-khach-hang-chao-don-2224596.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gm-tai-san-xuat-xe-dien-re-nhat-nuoc-my-1175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T21:02:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224714","title":"Volvo ưu đãi cực lớn cho các dòng xe trong tháng 12","description":"Toàn bộ các mẫu Volvo được đại lý chính hãng áp dụng gói ưu đãi giá trị cao trong tháng 12, trong đó mức cao nhất lên đến 325 triệu đồng, áp dụng với dòng XC90 - SUV hạng sang 7 chỗ an toàn hàng đầu thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/volvo-uu-dai-cuc-lon-cho-cac-dong-xe-trong-thang-12-2224714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/volvo-uu-dai-cuc-lon-cho-cac-dong-xe-trong-thang-12-905.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224495","title":"Cô gái 32 tuổi không tay thi đỗ bằng lái ô tô sau 5 năm nỗ lực","description":"Sinh ra không có tay, cô gái 32 tuổi ở Ấn Độ phải dùng chân thay cho đôi bàn tay để tự chăm sóc bản thân và làm tất cả mọi việc như người bình thường. Mới đây, cô đã nhận được bằng lái ô tô sau 5 năm nỗ lực.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-32-tuoi-khong-tay-thi-do-bang-lai-o-to-sau-5-nam-no-luc-2224495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-gai-32-tuoi-khong-tay-thi-do-bang-lai-o-to-sau-5-nam-no-luc-798.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223410","title":"Ô tô Honda Accord đời 1993 rao giá 58 triệu đồng, có nên mua?","description":"Chiếc ô tô cũ Honda Accord đời sâu sản xuất năm 1993 được chủ nhân ở Thái Nguyên chào bán với giá chỉ 58 triệu đồng. Mức giá này rẻ gần một nửa so với giá rao bán trên các sàn xe cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-honda-accord-nam-1993-rao-58-trieu-dong-co-nen-mua-2223410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-1-471.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224401","title":"Chơi xe như tỷ phú người Úc, một lần mua 70 siêu xe","description":"Vị tỷ phú người Úc chỉ trong 2 năm đã sở hữu bộ sưu tập xe trị giá hơn 100 triệu USD. Trong năm 2024 tới đây, anh sẽ mua thêm 70 chiếc siêu xe khác có giá cực đắt đỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/choi-xe-nhu-ty-phu-nguoi-uc-mot-lan-mua-70-sieu-xe-2224401.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/choi-xe-nhu-ty-phu-nguoi-uc-mot-lan-mua-70-sieu-xe-371.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224463","title":"VinFast VF 7 - Thiết kế thời thượng, vận hành mạnh mẽ","description":"Sở hữu sức mạnh động cơ lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, VinFast VF 7 mang đến cảm giác phấn khích cho người lái ngay ở nước ga đầu, đồng thời chinh phục cả những khách hàng khắt khe về thẩm mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-vf-7-thiet-ke-thoi-thuong-van-hanh-manh-me-2224463.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vinfast-vf-7-thiet-ke-thoi-thuong-van-hanh-manh-me-253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221580","title":"Ô tô giảm giá sập sàn cuối năm, khách vẫn ngóng ưu đãi tiếp","description":"Tháng 12 luôn là thời gian cao điểm nhất của thị trường ô tô trong nước bởi nhu cầu tậu xe mới đón Tết tăng cao. Tuy vậy, những ngày qua, không khí mua sắm tại các showroom vẫn chưa sôi động như kỳ vọng vì tâm lý chờ giá ô tô giảm tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-o-to-giam-sap-san-thang-cuoi-nam-khach-van-ngong-uu-dai-tiep-2221580.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/o-to-giam-gia-sap-san-cuoi-nam-khach-van-ngong-uu-dai-tiep-1573.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa