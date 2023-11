Chung kết hạng mục ‘Tấn công và phòng thủ’ của cuộc thi ‘Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN năm 2023’ đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA phối hợp với Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) cùng Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) tổ chức ngày 11/11 giữa 20 đội thi xuất sắc nhất giai đoạn 1 của vòng chung khảo.

Các đội thi nội dung cuối cùng, gồm 18 đội của Việt Nam và 2 đội đến từ Indonesia, Singapore đã tham gia thi online, có sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Trong thời gian 5 giờ thi đấu, từ 8h đến 13h ngày 11/11, các đội đua tài về thực hành an toàn thông tin, bao gồm việc bảo vệ các hệ thống của mình khỏi các đợt tấn công của các đội khác, và thực hiện tấn công các hệ thống của đối thủ để có thêm điểm số.

Điểm số của 9 đội thi dẫn đầu chung kết 'Tấn công và phòng thủ' cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023'. (Nguồn ảnh: final.ascis.vn)

Kết quả từ hệ thống tính điểm trực tuyến của Ban tổ chức tại trang final.ascis.vn cho thấy, chung cuộc, đội UIT.Wolf_Brigade của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng điểm cao nhất là hơn 19.801; 3 đội có điểm số cao tiếp theo lần lượt là ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân, UIT.Oppenheimer cũng đến từ Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM và KMA.NOT2BAD của Đại học Kỹ thuật Mật mã.

Theo quy chế, tương tự như hệ thống giải thưởng Jeopardy đã được trao tại vòng chung khảo diễn ra ngày 28/10, sẽ có 20 giải hạng mục ‘Tấn công và phòng thủ’, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Đối chiếu bảng điểm và cơ cấu giải thưởng cho thấy, đội UIT.Wolf_Brigade gồm 4 sinh viên Lê Phú Đức, Lê Mậu Anh Phong, Lê Khắc Trung Nam và Nguyễn Hữu Dương của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM là đội sẽ được Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải Nhất cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin năm 2023’.

Trước đó, trong năm 2022, vượt qua 19 đội thi khác của các trường đại học, học viện của 7 nước ASEAN, đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN'.

Các đội ISIT-DTU1 (Đại học Duy Tân), UIT.Oppenheimer (Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM) và KMA.NOT2BAD (Học viện Kỹ thuật Mật mã) sẽ được trao giải Nhì cuộc thi năm nay.

Năm giải Ba của cuộc thi năm nay sẽ thuộc về các đội KMA.APTX-4869 của Học viện Kỹ thuật Mật mã); NUS GreyMeows của Đại học Quốc gia Singapore; Nu_RobinHust và Nu_ph1sher cùng đến từ trường CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội; HCMACT-Akatsuki của phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM.

Đội UIT.Wolf_Brigade của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM tại vòng chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN' diễn ra ngày 28/10. (Ảnh VNISA phía Nam)

Dự kiến, lễ trao giải thưởng hạng mục ‘Tấn công và phòng thủ’ của cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay được VNISA tổ chức vào cuối tháng 11.

Cùng với việc trao giải cho 20 đội thi chung kết hạng mục ‘Tấn công và phòng thủ’, cũng tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, Bộ GD&ĐT sẽ trao Bằng khen của Bộ trưởng cho thành viên của những đội thi Việt Nam đạt các giải Nhất, Nhì, Ba.

Đáng chú ý, như VietNamNet đã thông tin, sau 24 tiếng tranh tài về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng với các đội sinh viên và kỹ sư trẻ khác của các nước ASEAN, đội Nu_RobinHust gồm 4 sinh viên Đinh Thái Sơn, Trịnh Thăng Việt Anh, Vũ Chí Thành và Nguyễn Hoàng Huy đến từ trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang về cho Việt Nam giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023. Nu_RobinHust là đội đã dẫn đầu ở pha 1 của vòng Chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin năm 2023’.

Giải Nhì mà Nu_RobinHust vừa mang về là giải Nhì thứ tư của các đội Việt Nam tại Cyber SEA Game. Bên cạnh đó, qua các lần tham gia sân chơi này, các đội Việt Nam còn giành được 2 giải Nhất vào các năm 2015 và 2022, 2 giải Ba vào các năm 2017 và 2018, 3 giải Nhì trong các năm 2019, 2020 và 2021.

Năm 2023 là năm thứ 16 cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin’ được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA chủ trì tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 5 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN khác tham gia. Cuộc thi tiếp tục nhận được sự bảo trợ của 2 bộ TT&TT và GD&ĐT.

Trong năm nay, Ban tổ chức cuộc thi đã có một số điều chỉnh trong quy chế thi. Theo đó, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm 2023 chỉ gồm 2 vòng khởi động và chung khảo, thay vì 3 vòng thi như các năm trước. Những đội vượt qua vòng khởi động đều được quyền tham gia vòng chung khảo. Các đội thi chung khảo được phân loại để tranh giải theo 2 hạng mục: Giải ‘Jeopardy’ và giải ‘Attack- Defend’ (tấn công và phòng thủ). Đại diện Ban tổ chức cho hay, sự thay đổi này tạo cơ hội để tất cả các đội thi dù mạnh hay yếu đều có cơ hội và mục tiêu phấn đấu phù hợp trong suốt thời gian thi.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng, trong phát biểu tại vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm 2023, đã khẳng định: Góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam là một định hướng, chủ trương hoạt động quan trọng của Hiệp hội trong suốt những năm vừa qua.

Qua các năm, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ không chỉ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục đại học, mà đã phát hiện nhiều tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin. Đồng thời, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin, tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN.